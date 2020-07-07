Финансы
ТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов
Российский фондовый рынок закрылся по итогам дневных торгов снижением индекса Мосбиржи на 0,33%, до 2815,83 пункта, РТС - на 0,18%, до 1245,54 пункта. Доллар к рублю на 19:28 мск снизился на 0,42%, до 71,175 рубля, евро вырос на 0,19%, до 80,78 рубля.
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Происшествия
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации
RT на русском 02:58
Спорт
ВФЛА намерена судиться в случае лишения россиян нейтрального статуса
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена обратиться в суд в случае лишения россиян возможности выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.
ТАСС Спорт вчера в 06:00
Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
RT на русском вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
Футбол
«Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» в матче чемпионата России
Вести.Ru вчера в 13:29
Футбол
Джикия: футболистов «Спартака» не устроила ничья с «Локомотивом»
Ничейный результат в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" не устроил футболистов "Спартака".
ТАСС Спорт вчера в 16:59
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
В Сети появились первые изображения внедорожника УАЗ "Патриот" новой генерации, за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
Новые автомобили вчера в 03:41
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Общество
Андрея Травникова стали чаще упоминать в соцсетях
Андрей Травников поднялся в рейтинге на 17 позиций (до 38 места).
Infopro54 02:59
Технологии
Более 50 ангиографов Москвы подключат к единому цифровому сервису
В четырех столичных стационарах ангиографическое оборудование подключили к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 01:22
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 07 июля в 14:00
Авто
Toyota запатентовала поворотники для автомобиля, который ездит боком
Новые поворотники разработаны для машины с колесами, способными поворачиваться на 90 градусов.
Evo-rus.com вчера в 02:24
Происшествия
В Паттайе российский турист обнаружен мертвым
На теле жертвы полицейские не нашли следов борьбы или ушибов. В Паттайе обнаружен мертвым россиянин.
Piter.tv 02:45
Авто
Стало известно, из-за чего в жару лучше включать печку в автомобиле
ToDay News Ufa вчера в 09:16
Кино
Съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия» стартовали в Петербурге
В новом сезоне сериала зрители увидят уже давно полюбившегося им следователя Марию Шевцову.
iReactor вчера в 04:20
Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru вчера в 04:08
Здоровье
В Минздраве выбрали руководителей четырех медицинских организаций
В среду, 8 июля в Минздраве РД состоялся конкурс на замещение вакантных должностей руководителей четырех медицинских организаций региона.
Министерство здравоохранения Республики Дагестан вчера в 11:50
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Японский экономист Юсукэ Оцубо считает, что экономика России, "закалённая" санкциями, показала неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса.
ПРАЙМ 07 июля в 02:19
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
Футбол
Пике приехал на матч с «Эспаньолом» на велосипеде
Sport24.ru 02:48
Происшествия
Во время протестов в Белграде пострадали около 20 полицейских
В результате ночных протестов и беспорядков в Белграде пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:21
Общество
Бондаренко лишили возможности задать вопросы к отчету губернатора
Бондаренко назвал происходящее крючкотворством и предположил, что такая уловка применена руководством думы из-за того, что на следующем заседании будет выступать с отчетом губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
FreeNews-Volga 02:26
Шоу-бизнес
23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой
Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва вчера в 12:32