Экономика
ИА Красная ВеснаФондовые индексы США S&P 500 и Nasdaq обновили исторический рекорд
Фондовые индексы США S&P 500 и Nasdaq достигли новых максимумов, на фоне роста акций компании Apple и подвижек в борьбе с COVID-19, 24 августа свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.
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Общество
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская клиника "Шарите".
РИА Новости 10:45
Здоровье
В регионе на работу выйдет 15 новых машин скорой помощи
Несколько останется в Архангельске. До конца года в регион поступят ещё 27 машин скорой помощи.
ГТРК Поморье 12:00
Общество
Туристка возмутила отдыхающих, подстригая ногти прямо на пляже
Отдыхающих на одном из сочинских пляжей возмутило поведение женщины, которая решила сделать себе педикюр прямо в море.
Вести.Ru 10:32
Гаджеты
Apple планирует сэкономить на комплектующих для iPhone 12
Американская корпорация Apple планирует сократить себестоимость смартфонов iPhone 12 путем использования более дешевых комплектующих.
ФАН 13:49
Здоровье
В Петербурге мать через суд требует снабдить ее ребенка препаратом стоимостью свыше $1 млн
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению искового заявления матери годовалого ребенка с просьбой обязать городской комитет по здравоохранению обеспечить ее препаратом Zolgensma для его лечения.
ТАСС 12:20
Общество
Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ru 13:10
Политика
Юрист оценил законность появления сына Лукашенко с автоматом в руках
Законодательство Белоруссии не запрещает давать оружие несовершеннолетним, но из-за его ношения могут быть проблемы с родительскими правами или уголовным кодексом.
Lenta.ru 12:22
Происшествия
Убийца девятилетней девочки из Саратова получил пожизненный срок
Суд Саратова отправил 35-летнего Михаила Туватина в колонию особого режима на пожизненный срок за убийство 9-летней девочки.
Газета.Ru 06:54
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме
Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM 04:17
Хоккей
Овечкин второй раз за карьеру стал лицом видеоигры серии NHL
RT на русском 13:02
Политика
Подразделение TikTok в США подало иск против администрации Трампа
Ранее президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, запрещающих американским гражданам любые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.
Rambler News Service 13:28
Космос
NASA просит помочь с научными целями для изучения Луны
Присланные предложения должны помочь специальной команде, которая в настоящее время формируется внутри Управления научных миссий NASA и призвана "разработать детальные задачи для достижения научных целей, которые уже определены Управлением по исследованию и планированию миссий с участием человека HEOMD".
Газета.Ru 08:15
Политика
Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru 11:22
Экономика
Аналитики дали рекомендации владельцам сбережений в рублях
В валюте же рекомендовано держать те сбережения, которые не придется тратить в течение трех-пяти лет.
АБН 10:35
Политика
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
Ранее австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже.
РИА Новости 06:01
Здоровье
«Такое предпростудное состояние»: губернатор Курской области рассказал, как делал прививку от коронавируса
Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.
Комсомольская правда 12:30
Армия и оружие
Минск договорился с Москвой о поставках систем ПВО
RT на русском 10:50
Экономика
Минфин призвал ограничить госкредиты для Белоруссии, Кубы и Венесуэлы
Не будут выдаваться госкредиты странам: Находящихся под санкциями ООН, которые поддержала Россия.
МонаВиста 13:45
Политика
Сотрудника МИД Белоруссии уволили за поддержку протестов в стране
Сотрудника МИД Белоруссии, начальника историко-архивного отделения министерства Вячеслава Казаченока уволили за поддержку протестов в республике.
Газета.Ru 13:00
Игры
Новый ролик и официальная дата выхода Yakuza: Like a Dragon
Игромания.ру 09:36
Единоборства
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Поединок для 40-летнего боксёр из России оказался сложным – в четвёртом раунде он дважды падал на пол от результативных ударов британца.
Evo-rus.com 05:30
Кино
Умер актер Борис Христофоров, сыгравший в фильме «Три толстяка»
Известный российский актер Борис Христофоров скончался на 90-м году жизни. Такие данные приводятся в публикации «Пятого канала».
Актуальные Новости 05:03
Здоровье
Ученый оценил новую версию появления коронавируса
Теория о возникновении коронавируса в 2012 году вызывает у специалистов ряд вопросов и сомнений, заявил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в эфире телеканала "Звезда".
РИА Новости 13:42
Гаджеты
Китайский гибкий смартфон Royole FlexPai 2 получит Snapdragon 865, 12 Гбайт памяти и 64-Мп камеру
Компания Royole Corporation прославилась несколько лет назад, когда первой выпустила на рынок смартфон с гибким экраном — FlexPai.
3DNews 12:40
Шоу-бизнес
Кудрявцева в купальнике показала подписчикам складки на животе
Ретро-купальник с плавками с завышенной посадкой притянул взгляд подписчиков, а также оголил складки на животе Леры.
Экономика сегодня вчера в 21:09
Спорт
Усэйн Болт подтвердил, что заболел коронавирусом
Восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира ямайский спринтер Усэйн Болт прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус.
RT на русском 13:27
Шоу-бизнес
Голая дочь Ефремова устроила фотосессию в душе
Дочь актера Михаила Ефремова, ставшего инициатором смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, Анна Мария не раз доказывала свою любовь к эпатажным выходкам.
Народные новости 11:19
Футбол
Зайнутдинов покинул «Ростов» и перейдёт в ЦСКА
ЦСКА нужен полузащитник "Ростова" В контракте футболиста с "Ростовом" предусмотрена возможность выкупа.
Sport.ru 11:44