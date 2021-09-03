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Фондовые индексы США незначительно снизились на закрытии торгов, NASDAQ подрос на 0,21%

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов на фоне оптимистичных статистических данных по рынку труда.
Интерфакс
Статистика занятости остается важным ориентиром и для ФРС при определении сроков сворачивания стимулирующих мер.
SIA.ru
Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут данные по рынку труда за август.
SIA.ru
Сегодня будут опубликованы данные по уровню безработицы в США за август.
SIA.ru

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Финмаркет02:39
Фондовые индексы США незначительно снизились на закрытии торгов, NASDAQ подрос на 0,21%
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