Анджелина Джоли объяснила своё участие в кинокомиксе «Вечные»

Актриса Анджелина Джоли, которая сыграла одну из представителей сверхрасы Вечные — Тену, в интервью для осеннего выпуска журнала Disney D23 рассказала о том, почему согласилась на съёмки в картине о новых героях во вселенной Marvel.