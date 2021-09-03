ПРАЙМФондовые индексы США незначительно снизились на закрытии торгов, NASDAQ подрос на 0,21%Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов на фоне оптимистичных статистических данных по рынку труда.ИнтерфаксСтатистика занятости остается важным ориентиром и для ФРС при определении сроков сворачивания стимулирующих мер.SIA.ruСегодня в фокусе внимания инвесторов будут данные по рынку труда за август.SIA.ruСегодня будут опубликованы данные по уровню безработицы в США за август.SIA.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют ярко выраженной динамикиФинмаркет02:39Фондовые индексы США незначительно снизились на закрытии торгов, NASDAQ подрос на 0,21%ПРАЙМ3 сентября в 16:29ПСБ: Рост циклических акций привел к новым рекордамSIA.ru3 сентября в 06:09Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумовИнтерфакс2 сентября в 19:36Индексы ведущих фондовых бирж 02.09.21Коммерсантъ2 сентября в 18:16Показать ещёОценить3Поделиться