Финансы
ФинмаркетФондовые индексы США обновили рекорды
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник вырос на 100,51 пункта (0,36%) и составил 28235,89 пункта, впервые обновив рекорд на закрытие торгов с 28 ноября. Standard & Poor's 500 поднялся на 22,65 пункта (0,71%) - до 3191,45 пункта.
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Мировые индексы выросли на новостях о соглашении США и Китая по первой фазе торговой сделки
Коммерсантъ16 декабря в 12:22
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