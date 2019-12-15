Финансы

ФинмаркетФинмаркетФондовые индексы США обновили рекорды

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Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник вырос на 100,51 пункта (0,36%) и составил 28235,89 пункта, впервые обновив рекорд на закрытие торгов с 28 ноября. Standard & Poor's 500 поднялся на 22,65 пункта (0,71%) - до 3191,45 пункта.
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