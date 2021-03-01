ПРАЙМФондовые индексы США растут более чем на 1%Фондовые биржи США в первый весенний день года заметно растут на оптимизме инвесторов в связи с рядом новостей внутри страны, свидетельствуют данные торгов.В источникеПодробнее о событииФьючерсы на американские индексы снижаются после роста наканунеПРАЙМ07:33Индекс S&P 500 поднялся до максимума с июняКомпания01:30Биржевые индексы Уолл-стрит завершили первый день весны ростомREGNUM18:00S&P 500 провел лучший день с июняФинмаркет01:44Фондовые рынки США закрылись уверенным ростомFinam.Ru01:25S&P 500 поднялся до максимума с июняКоммерсантъ01:10Индексы на бирже Нью-Йорка выросли на 2-3% к завершению торговТАСС17:26Показать ещёОценить1КомментироватьПоделиться