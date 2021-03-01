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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут более чем на 1%

Фондовые биржи США в первый весенний день года заметно растут на оптимизме инвесторов в связи с рядом новостей внутри страны, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Фьючерсы на американские индексы снижаются после роста накануне

ПРАЙМ07:33

Индекс S&P 500 поднялся до максимума с июня

Компания01:30

Биржевые индексы Уолл-стрит завершили первый день весны ростом

REGNUM18:00

S&P 500 провел лучший день с июня

Финмаркет01:44

Фондовые рынки США закрылись уверенным ростом

Finam.Ru01:25

S&P 500 поднялся до максимума с июня

Коммерсантъ01:10

Индексы на бирже Нью-Йорка выросли на 2-3% к завершению торгов

ТАСС17:26
Интересное

Российский корвет «Стойкий» взял на сопровождение иностранные суда в Аденском заливе

«Под охраной отряда боевых кораблей Балтийского флота - корвета «Стойкий» и танкера «Кола» – два торговых судна под флагами иностранных государств будут проведены через Аденский залив в Аравийское море», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Взгляд.ру06:47