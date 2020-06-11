Экономика
ПРАЙМФондовые индексы США растут на 2,5% после падения
Основные фондовые индексы США в пятницу показывают коррекционный рост на 2,5% после снижения на 5-7% в четверг из-за глобальной волатильности, усиленной опасениями по поводу возможности второй волны заболевания коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
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Утренний обзор, «ФИНАМ», 11.06.2020. Итоги заседания ФРС нейтральны для рисковых активов
Глас Народа11 июня в 01:20
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 02:06, Ашберн
Общество
Собянин рассказал о сроках открытия кинотеатров в Москве
Ряд ограничений в Москве может быть снят уже в июле.
Lenta.ru 01:43
Общество
Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения
Москва, 14 июня 2020, 07:07 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьев выразил сомнения в правомерности действий актера Михаила Ефремова, опубликовавшего видео с извинениями за совершенное смертельное ДТП.
REGNUM 01:00
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.
Pravda.Ru 12 июня в 06:40
Общество
Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Москву
На следующей неделе в Москву вернется аномальная жара.
Российская газета 12 июня в 22:30
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
Авто
Кондиционер забирает 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 12 июня в 05:08
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня
В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В этом году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар.
РБК 01:58
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российская газета 00:13
Происшествия
В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
Игры
Sony показала новую PlayStation 5
Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости 11 июня в 17:17
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Общество
В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 16:24
Здоровье
В Алтайском крае умерли еще два пациента с COVID-19
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 67 инфицированных COVID-19. На 13 июня общее число заболевших составляет 2726 человек.
РИА Новости вчера в 05:01
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru 12 июня в 03:10
Единоборства
Костя Цзю высказался о критике Усика на Украине: «Это большой перебор»
Sport24.ru 12 июня в 03:54
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Кино
Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей 12 июня в 19:59
Общество
В Пекине за сутки выявили 36 случаев COVID-19
РИА Новости 01:29
Политика
Сатановский заявил, что США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17
США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17, отказавшись предоставлять дополнительные материалы по делу о крушении малайзийского Boeing-777.
ФАН вчера в 08:02
Здоровье
Хирург Борзуох Мохаммади назвал необычные признаки рака кишечника
Хирург Борзуох Мохаммади рекомендует обратить внимание на несварение желудка, частые острые боли и изжогу, которые могут являться признаками рака.
Дни24 вчера в 05:21
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 12 июня в 08:57
Общество
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
Механизированная колонна, которая 24 июня пройдет по Красной площади на параде Победы, передислоцирована из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Коммерсантъ 01:58