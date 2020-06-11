Экономика

ПРАЙМПРАЙМФондовые индексы США растут на 2,5% после падения

Основные фондовые индексы США в пятницу показывают коррекционный рост на 2,5% после снижения на 5-7% в четверг из-за глобальной волатильности, усиленной опасениями по поводу возможности второй волны заболевания коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
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