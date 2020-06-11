Финансы

ПРАЙМПРАЙМФондовые индексы США растут на 2,5% после падения

Основные фондовые индексы США в пятницу показывают коррекционный рост на 2,5% после снижения на 5-7% в четверг из-за глобальной волатильности, усиленной опасениями по поводу возможности второй волны заболевания коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Фондовые индексы США закрылись ростом до 2% после падения из-за волатильности рынков

ПРАЙМ17:06

Биржевые индексы в Нью-Йорке в начале торгов показали позитивную динамику после коррекции

ТАСС10:14

Фондовый рынок США завершил торги в глубоком минусе

REGNUMвчера в 16:59

Индексы США обвалились на фоне прогнозов ФРС и опасений по коронавирусу

РБКвчера в 18:06

Индексы США упали на 5–7%

Коммерсантъвчера в 16:58

Американские фондовые индексы обвалились на ожиданиях второй волны коронавируса

Эхо Москвывчера в 19:09

Фьючерсные рынки США просели из-за опасений по поводу второй волны COVID-19

ИА Красная Веснавчера в 09:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии водителя

РИА Новости 17:27
350
Общество

Hitman: Absolution раздают бесплатно

Hitman: Absolution был выпущен в 2012 году, это была последняя глава перед обновленным Hitman.
Evo-rus.com 12:41
1
Игры

Инсайдеры рассказали, насколько PlayStation 5 дороже PlayStation 4 Pro

До официальной презентации PlayStation 5 осталось совсем немного времени.
Экономика сегодня вчера в 07:47
4
Шоу-бизнес

Максим Галкин продемонстрировал накаченный за карантин торс

Юморист Максим Галкин опубликовал пикантное фото накаченного за время карантина торса.
Слово и Дело вчера в 12:22
4
Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33
93
Общество

Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
1
Общество

Среди участников голосования в Москве разыграют сертификаты на 10 млрд рублей

Жители Москвы смогут получить сертификаты на оплату товаров и услуг на общую сумму до 10 млрд руб. в рамках программы поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения «Миллион призов», сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Коммерсантъ вчера в 05:30
12
Шоу-бизнес

Жена Николаева нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой

Кто-то даже сравнил девушку с первой женой Николаева, певицей Наташей Королевой, отметив, что Юлия — «Колхозница».
Невские Новости 18:00
33
Происшествия

В Казани произошел взрыв в газохранилище

РБК 17:58
12
Происшествия

Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях

В Париже в пятницу полицейские профсоюзы припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по Елисейскому полям.
Коммерсантъ 05:56
4
Музыка

Лещенко, Агутин и другие звезды дадут гала-концерт на Красной Площади

На Красной Площади выступят Лев Лещенко, Олег Газманов, Игорь Крутой, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Валерия и многие другие.
Российская газета вчера в 13:05
3
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»

Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 13:18
27
Общество

Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников

Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
19
Экономика

Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых

Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС вчера в 09:44
39
Происшествия

В Пекине на рынке нашли коронавирус

В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
54
Общество

Бурдж-Халифа окрасили в триколор

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
293
Футбол

«Ювентус» выставил Рэмзи на трансфер

По информации источника, «бьянконери» выставили валлийца на трансфер, оповестив об этом два топ-клуба из АПЛ.
Sport24.ru 17:52
Технологии

Sony объяснила выпуск двух версий PlayStation 5

Актуальные Новости 13:14
Шоу-бизнес

Самойлову заметили на съемках с Джиганом за несколько дней до развода

Оксану Самойлову заметили на съемках программы «Вечерний Ургант», где она сопровождала своего супруга Джигана.
ФАН 15:36
Интернет

Новая функция появится в WhatsApp

Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
30
Общество

Рошаль привлек внимание Путина к делу калининградских врачей

iReactor 09:46
387
Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
4
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
89
Игры

Новую Silent Hill могут показать в августе

Инсайдер Aesthetic Gamer поделился подробностями о новой части Silent Hill.
Cyber.sports.ru 09:02
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
1,6K
Армия и оружие

В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии

По мнению китайских журналистов, машина хорошо сочетает ударную мощь и защитные параметры Отмечается, что решение о тестировании военной техники в условиях сирийского климата и ландшафта говорит об уверенности российских военных в оборонительных и наступательных возможностях своей разработки.
Деловое.ТВ 04:11
130
Футбол

Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы

В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru 10:49
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
1,4K
Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru 12:19
15
Футбол

«Валенсия» и «Леванте» разошлись миром в матче чемпионата Испании

"Валенсия" и "Леванте" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 18:03
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное