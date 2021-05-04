Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Фондовые индексы США снижаются после выхода макростатистики

Основные фондовые индексы США во вторник показывают снижение, инвесторы оценивают данные по торговому балансу в США в марте, свидетельствуют данные торгов.В источнике
ПРАЙМ
Financial One
FBM.ru
ФАН
Экономика сегодня
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Индекс Nasdaq снизился до рекордных показателей с марта на бирже Нью-Йорка

Экономика сегодня01:39

Аналитики прогнозируют резкий спад на фондовом рынке США

ПРАЙМ22:26

Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день разнонаправленно

REGNUM18:19

Индекс Nasdaq продемонстрировал рекордное падение с марта на бирже Нью-Йорка

ТАСС17:10

Индекс Nasdaq побил антирекорд марта, обвалившись на бирже Нью-Йорка

Московский Комсомолец20:12

Фондовый рынок США выбрал красную зону

Финмаркетвчера в 10:09

Американские индексы завершили торги без единой динамики

ФАНвчера в 02:56
Интересное

Центр «Вектор» проводит клинические испытания трехкратной вакцинации «Эпиваккороной»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом "Эпиваккорона".
ТАСС01:04

В Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй прививки от коронавируса

Отказ от введения второй дозы вакцины от коронавируса сводит на нет эффективность первой дозы, заявил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Ведомости01:31

РФС выступил с заявлением по ситуации с болельщиками «Локомотива» в Санкт-Петербурге

РФС прокомментировал инцидент, который произошел с болельщиками «Локомотива» в Санкт-Петербурге после матча 28-го тура РПЛ против «Зенит» (1:6). Напомним, что ранее «Локомотив» опубликовал заявление.
Metaratings04:47

ПФР оповестит российских пенсионеров о назначении доплат к пенсии

ПФР оповестит о назначении доплат к пенсии, передает портал business.ru. источник сообщает, что по новым правилам российские пенсионеры при получении доплаты к основной сумме пенсии должны будут получать оповещение.
SM Newsвчера в 04:46