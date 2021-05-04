Машины громкого проекта «ё-мобиль» обнаружили в Минске

Что касается последней находки, то это кросс-купе с двухцветной окраской кузова и серебристый грузовичок (их построили в год старта проекта), а также пять прототипов «ё-кроссоверов», выпущенных позднее.