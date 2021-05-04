Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом "Эпиваккорона".
Отказ от введения второй дозы вакцины от коронавируса сводит на нет эффективность первой дозы, заявил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Что касается последней находки, то это кросс-купе с двухцветной окраской кузова и серебристый грузовичок (их построили в год старта проекта), а также пять прототипов «ё-кроссоверов», выпущенных позднее.
ПФР оповестит о назначении доплат к пенсии, передает портал business.ru. источник сообщает, что по новым правилам российские пенсионеры при получении доплаты к основной сумме пенсии должны будут получать оповещение.