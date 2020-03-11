Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыФондовые индексы США упали после признания пандемии коронавируса

Основные фондовые индексы США в среду опустились практически на 5% на фоне признания ВОЗ пандемии нового типа коронавируса. Так, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 5,04%, до 23756,78 пункта.
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Фондовые торги в США второй раз за неделю закрылись падением индексов

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Фондовые индексы США упали после признания пандемии коронавируса

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
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Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
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Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

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