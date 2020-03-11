Экономика
Аргументы и ФактыФондовые индексы США упали после признания пандемии коронавируса
Основные фондовые индексы США в среду опустились практически на 5% на фоне признания ВОЗ пандемии нового типа коронавируса. Так, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 5,04%, до 23756,78 пункта.
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Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Армия и оружие
США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
Путешествия
Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса
Власти Турции предложили отелям перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля из-за коронавируса, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой в эфире телеканала NTV.
Происшествия
На шахте в Коми произошло задымление
Политика
Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Энергетика
Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии
Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Политика
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом
Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
Политика
Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков
Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев намекнул на новую работу
В настоящий момент шоу ведет актер Тимур Еремеев. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шепелев рассказал, чем займется после «Первого канала».
Авто
Обновленная российская Hyundai Creta подорожала
Производитель позиционирует новую Hyundai Creta Би-2 в качестве машины для единомышленников и первопроходцев, ценителей путешествий и меломанов, которые делают выбор в пользу драйва, смелости и рок-музыки.
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Финансы
Доллар превысил 73 рубля на фоне признания коронавируса пандемией
Курс доллара к рублю на Мосбирже вырос на 2,4% и достиг 73,13 руб. на фоне признания коронавируса пандемией.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Экономика
Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года
Европе грозит серьезный экономический шок, если политики не примут срочных мер из-за распространения коронавируса, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе телефонной конференции с лидерами стран ЕС.
Футбол
Ливерпуль — Атлетико 2:2 (2-й экстра-тайм)
Футбол
РФС обратился за дополнительными разъяснениями по указу мэра Москвы
Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями после указа мэра города Сергея Собянина по коронавирусу, заявили в пресс-службе РФС.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Общество
Lindemann проведет в Москве два концерта вместо одного
Футбол
В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча
Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирована Валентина Талызина
Народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали в Москве.
Общество
В столице США объявили режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в столице США, сообщила журналистам мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.
Политика
МИД Польши признал основную роль СССР в победе над фашизмом
В победе над фашизмом ведущую роль сыграл Советский Союз, признал глава польского МИДа Яцек Чапутович в интервью изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Здоровье
Правительство Украины объявило карантин на три недели
Правительство Украины с 11 марта ввело в стране карантин в связи с коронавирусом на три недели.
Наука
Терминатор в рекламе: заменит ли ИИ маркетологов и специалистов по продажам
Казалось бы, большинство компаний сегодня пользуется всеми этими инструментами, но SMM-менеджеры, email-маркетологи, таргетологи, сотрудники отдела продаж и многие другие специалисты всё еще сохраняют свою востребованность.