Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыФондовые индексы США упали после признания пандемии коронавируса

Основные фондовые индексы США в среду опустились практически на 5% на фоне признания ВОЗ пандемии нового типа коронавируса. Так, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 5,04%, до 23756,78 пункта.
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Фондовые торги в США второй раз за неделю закрылись падением индексов

ТАСС11 марта в 16:38

Американские индексы обвалились после сообщения о пандемии коронавируса

РБК11 марта в 16:42

После открытия торгов американские фондовые индексы обвалились

Профиль11 марта в 10:07

Фондовые биржи США упали на 4,5-5% после сообщения о пандемии коронавируса

Газета.Ru11 марта в 13:26

Индекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии

Ведомости11 марта в 14:33

Американский индекс Dow Jones просел на 4%

News.ru11 марта в 13:12

Американские индексы упали после объявления пандемии коронавируса

Forbes11 марта в 15:02
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Политика

Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков

Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
BFM.ru вчера в 07:05
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта

За пределами КНР от коронавируса скончались 1440 человек (плюс 310 за сутки).
РБК 02:00
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа вчера в 14:05
Энергетика

Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
News.ru 11 марта в 14:23
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
REGNUM вчера в 09:01
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

РИА Новости 11 марта в 04:03
Общество

В Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
RT на русском 01:30
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Армия и оружие

США нанесли ответный удар в Ираке

Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM вчера в 19:55
Общество

Угрозу распространения коронавируса в России оценил Мишустин

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в стране приняты все необходимые меры для предупреждения распространения коронавируса.
Live24 вчера в 07:06
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

ТАСС вчера в 16:09
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Биатлон

Й. Бё прокомментировал победу в спринте в Контиолахти

ГЛАС.RU 01:41
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Общество

Суд в США освободил информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

В США из следственного изолятора в городе Александрия (штат Вирджиния) выпустили на свободу активистку и бывшего аналитика американских ВВС Челси Мэннинг, которую арестовали за передачу WikiLeaks секретных данных.
РБК вчера в 19:07
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 11 марта в 12:21
Общество

«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус

В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.
Украина.ру 02:00
Политика

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру вчера в 10:00
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 11:49
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Здоровье

Госдума предложила внести тест на ВИЧ в минимальный ассортимент аптек

Экспресс-тесты на ВИЧ предлагают внести в минимальный список лекарственных средств, который предусмотрен в аптеках.
Народные новости 01:24
Хоккей

НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги приостановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.
Чемпионат вчера в 13:48
Экономика

В России выросли продажи антидепрессантов

В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из категории антидепрессантов (рецептурные препараты) по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных аналитической DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые девять недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2018-й и 2019-й).
РБК 01:00
Финансы

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
ТАСС вчера в 04:45
Футбол

«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».
LiveSport.ru вчера в 18:04
Авто

Вопрос, который разъярил опытных: какое в реальности давление в автомобильной шине

Давление указывается для холодной шины, то есть через несколько часов после остановки автомобиля — в движении колесо нагревается, и давление немного растёт.
74.ru вчера в 21:40
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Как работают Яндекс.Новости?
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