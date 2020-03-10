Экономика
КоммерсантъАмериканские фондовые индексы снова упали на 3–5%
Основные американские фондовые индексы, которые сильно упали в понедельник, но несколько восстановились во вторник, снова значительно снизились.
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Общество
Таиланд ужесточил из-за коронавируса правила въезда для россиян
Возможность для россиян месяц жить в Таиланде без визы не отменяется, несмотря на ужесточение со стороны тайских властей въезда для граждан РФ, пояснил руководитель службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель.
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли принца Гарри
Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) добрались со своими розыгрышами до членов британской королевской семьи.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели двух котов при транспортировке
Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" огласил результаты проверки сообщений о том, что в начале 2020 года при транспортировке после рейса из Нью-Йорка якобы погибли два кота, а третий кот был обморожен.
Финансы
Доллар превысил 73 рубля на фоне признания коронавируса пандемией
Курс доллара к рублю на Мосбирже вырос на 2,4% и достиг 73,13 руб. на фоне признания коронавируса пандемией.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Авто
Новый Toyota Highlander сертифицировали в России
В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Происшествия
На шахте в Коми произошло задымление
Горняков шахты "Заполярная-2" в республике Коми эвакуируют из-за задымления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Футбол
Ливерпуль — Атлетико 1:0 (2-й тайм)
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Российских туристов перестали пускать в Италию
Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Общество
В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
Молодой охранник зверски избил пенсионера в Липецке на заправке
Полицейские проводят доследственную проверку по факту избиения 20-летним охранником одного из местных клубов 63-летнего пенсионера.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2
Футболисты ЦСКА остались вдевятером после удалений Вадима Карпова и Ильзата Ахметова в матче 21-го тура РПЛ с "Ростовом".
Происшествия
Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены
«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
Футбол
Джордже Деспотович: «Зачем „Оренбургу“ сдавать матч? Нам нужны очки»
Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович после поражения (1:5) от «Сочи» в рамках перенесённого матча 18-го тура чемпионата России не сожалеет о том, что игра не была сыграна в прошлом году, а также считает, что в следующем туре его команда создаст проблемы «Спартаку».
Энергетика
В Минэнерго не сочли целесообразным урезать добычу нефти
Россия не считает целесообразным урезать добычу нефти, так как в настоящий момент неизвестно, насколько сильное влияние окажет на спрос эпидемия коронавируса COVID-19.
Политика
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Общество
Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Политика
Святослав Вакарчук оставил пост главы партии «Голос»
Как заявил на своей странице в Facebook сам господин Вакарчук, сегодняшний съезд партии избрал новым лидером другого представителя парламентской фракции -- Киру Рудик.
Футбол
Матч сборных Швеции и России по футболу пройдет без зрителей
31 марта сборная России проведет товарищескую встречу с Молдавией в Кишиневе: этот матч, как сообщалось, также пройдет без зрителей.
Экономика
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
Футбол
Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу
Киевское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу, в четвертьфинале обыграв "Александрию".
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Происшествия
Стрелял в спину: камеры сняли убийство семьи на рынке в Калининграде
В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели расправу над семейной парой на Центральном рынке в Калининграде.