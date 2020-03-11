Экономика

ФинмаркетФинмаркетФондовые индексы США упали в среду

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду опустился на 1464,94 пункта (5,86%) и составил 23553,22 пункта. Standard & Poor's 500 упал на 140,85 пункта (4,89%) - до 2741,38 пункта. Nasdaq Composite потерял 392,2 пункта (4,7%) и составил 7952,05 пункта.
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