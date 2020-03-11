Экономика
ФинмаркетФондовые индексы США упали в среду
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду опустился на 1464,94 пункта (5,86%) и составил 23553,22 пункта. Standard & Poor's 500 упал на 140,85 пункта (4,89%) - до 2741,38 пункта. Nasdaq Composite потерял 392,2 пункта (4,7%) и составил 7952,05 пункта.
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Киберспорт
Мейджор ESL One Los Angeles отменили из-за коронавируса
Организаторы ESL One Los Angeles 2020 отменили мейджор из-за вспышки коронавируса.
Экономика
Мишустин: Россия накопила столько, что хватит на годы
Москва, 12 марта 2020, 11:39 — REGNUM Ресурсов российского бюджета хватит на годы даже при низких ценах на нефть.
Экономика
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
Политика
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена до минимума, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным
В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Общество
Мартиросян рассказал, как Зеленский «лишил смысла жизни» артистов КВН
Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян в шутку сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал путь в КВН.
Наука
Древняя раковина позволила измерить сутки в меловом периоде
Ученые в ходе экспериментов смогли замерить продолжительность суток в меловом периоде, используя для этого древнюю раковину.
Общество
Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже пройден.
Технологии
Google Play Store получил поддержку тёмного режима
С сегодняшнего дня все пользователи Android-устройств смогут в любое время активировать тёмный режим в меню настроек магазина цифрового контента Play Store.
Происшествия
Сын заммэра в Кинешме приговорен к 2 годам колонии
Как сообщает "Кинешемец", после неоднократного откладывания рассмотрения дела из-за болезни подсудимого, 11 марта суд признал Никиту Сахарова виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии. (Максимальное наказание по статье - до 10 лет).
Наука
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории. Уникальное открытие принадлежит американским ученым-палеонтологам.
Политика
Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Киберспорт
Состоялся релиз многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone
Сегодня, 10 марта, состоялся релиз «королевской битвы» Call of Duty: Warzone. Об этом сообщается на официальном сайте разработчиков проекта.
Общество
В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса
Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Культура
Сделанная по древнегреческой технологии амфора стала сувенирным брендом Крыма
Общество
В России выявили еще восемь случаев коронавируса
В России за сутки выявили восемь случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Общество
Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за 8 лет
На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012 — 2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
Общество
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Космос
Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов
SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Происшествия
В Челябинске махинации с госконтрактами довели до уголовного дела
Челябинск, 11 марта 2020, 19:28 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в ходе использования бюджетных средств.