Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняФондовые индексы США ускорили падение на закрытии биржи

Основные фондовые индексы США к моменту закрытия бирж ускорили падение по ключевым показателям на фоне негативных прогнозов ФРС и последствий пандемии коронавирусной инфекции. Американские фондовые индексы ускорили падение до 5,3–6,9 процента.
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Эхономика: Индексы США по итогам торгов в четверг обвалились

Эхо Москвывчера в 09:12

Утренний обзор, «ФИНАМ», 11.06.2020. Итоги заседания ФРС нейтральны для рисковых активов

Глас Народа11 июня в 01:20

Фондовые индексы США закрылись ростом до 2%

ПРАЙМ12 июня в 17:06

Индексы США обвалились на фоне прогнозов ФРС и опасений по коронавирусу

РБК11 июня в 18:06

Индексы США упали на 5–7%

Коммерсантъ11 июня в 16:58

Фондовый рынок США завершил торги в глубоком минусе

REGNUM11 июня в 16:59

Биржевые индексы в Нью-Йорке в начале торгов показали позитивную динамику после коррекции

ТАСС12 июня в 10:14
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Фигурное катание

Тренер «Хрустального» рассказала о стоимости занятий фигурным катанием

Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе на катке "Хрустальный", раскрыла стоимость занятий фигурным катанием.
РИА Новости 12 июня в 11:13
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
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Происшествия

В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции

Российская газета вчера в 17:24
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Происшествия

В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны

По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек.
Российская газета вчера в 20:29
69
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
1,2K
Общество

Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
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Здоровье

В НКО оценили предложение Голиковой о фонде для закупок дорогостоящих лекарств детям

На днях президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о создании особой структуры для консолидации средств на закупку дорогостоящих лекарств для тяжелобольных детей за счет средств из разных источников — из региональных бюджетов, от федерального центра и социально ответственного бизнеса.
Милосердие.ru 11 июня в 15:44
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Здоровье

Диетологи рассказали, почему вам не нужно есть салат из огурцов и помидоров этим летом

Например, в одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы витамина С, содержащийся в ягоде витамин В нужен для нормального роста тканей, а в кожуре есть флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
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Единоборства

Кальвильо победила Джессику Ай в главном бою турнира UFC

Лас-Вегас, США, 14 июня 2020, 08:59 — REGNUM Синтия Кальвильо одержала победу над Джессикой Ай в главном бою турнира UFC on ESPN 10, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 июня.
REGNUM 01:59
Шоу-бизнес

Маша Малиновская изменила внешность с помощью пластики лица

Известный хирург предложил ей решить имеющиеся проблемы с помощью блефаропластики. Кроме того, Маша согласилась также на подтяжку лица.
OvideO.ru вчера в 13:11
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

ГТРК Самара вчера в 06:56
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Общество

Собянин назвал условие дальнейшего снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что решения по отмене ряда ограничений в Москве, «в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдёт уже на июль месяц».
RT на русском 02:17
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Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
2,9K
Шоу-бизнес

Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать

Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.
RuNews24.ru вчера в 06:48
Здоровье

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель

Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 11:30
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Здоровье

На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников

Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт вчера в 06:12
7
Общество

Опубликована карта выхода регионов России из ограничений

Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 12 июня в 08:42
340
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»

Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 вчера в 10:12
1
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Вести.Ru вчера в 07:00
4,6K
Политика

Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО

Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию", — заявила эксперт.
РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие

Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах

В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
Вестник Кавказа вчера в 13:30
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
3K
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 12 июня в 08:45
139
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня

В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В этом году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар.
РБК 01:58
5
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Зарю» в прерванном на полчаса матче

РБК вчера в 14:17
Футбол

Голы Кокорина и Заболотного помогли «Сочи» разгромить «Краснодар»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:20
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