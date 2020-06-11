Экономика
Экономика сегодняФондовые индексы США ускорили падение на закрытии биржи
Основные фондовые индексы США к моменту закрытия бирж ускорили падение по ключевым показателям на фоне негативных прогнозов ФРС и последствий пандемии коронавирусной инфекции. Американские фондовые индексы ускорили падение до 5,3–6,9 процента.
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Утренний обзор, «ФИНАМ», 11.06.2020. Итоги заседания ФРС нейтральны для рисковых активов
Глас Народа11 июня в 01:20
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Фигурное катание
Тренер «Хрустального» рассказала о стоимости занятий фигурным катанием
Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе на катке "Хрустальный", раскрыла стоимость занятий фигурным катанием.
РИА Новости 12 июня в 11:13
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Происшествия
В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции
Российская газета вчера в 17:24
Происшествия
В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны
По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек.
Российская газета вчера в 20:29
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
Здоровье
В НКО оценили предложение Голиковой о фонде для закупок дорогостоящих лекарств детям
На днях президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о создании особой структуры для консолидации средств на закупку дорогостоящих лекарств для тяжелобольных детей за счет средств из разных источников — из региональных бюджетов, от федерального центра и социально ответственного бизнеса.
Милосердие.ru 11 июня в 15:44
Здоровье
Диетологи рассказали, почему вам не нужно есть салат из огурцов и помидоров этим летом
Например, в одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы витамина С, содержащийся в ягоде витамин В нужен для нормального роста тканей, а в кожуре есть флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Единоборства
Кальвильо победила Джессику Ай в главном бою турнира UFC
Лас-Вегас, США, 14 июня 2020, 08:59 — REGNUM Синтия Кальвильо одержала победу над Джессикой Ай в главном бою турнира UFC on ESPN 10, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 июня.
REGNUM 01:59
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность с помощью пластики лица
Известный хирург предложил ей решить имеющиеся проблемы с помощью блефаропластики. Кроме того, Маша согласилась также на подтяжку лица.
OvideO.ru вчера в 13:11
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
ГТРК Самара вчера в 06:56
Общество
Собянин назвал условие дальнейшего снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что решения по отмене ряда ограничений в Москве, «в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдёт уже на июль месяц».
RT на русском 02:17
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Шоу-бизнес
Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать
Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.
RuNews24.ru вчера в 06:48
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 11:30
Здоровье
На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников
Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт вчера в 06:12
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 12 июня в 08:42
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»
Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 вчера в 10:12
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Вести.Ru вчера в 07:00
Политика
Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию", — заявила эксперт.
РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие
Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах
В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
Вестник Кавказа вчера в 13:30
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 12 июня в 08:45
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня
В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В этом году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар.
РБК 01:58
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Футбол
Голы Кокорина и Заболотного помогли «Сочи» разгромить «Краснодар»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:20