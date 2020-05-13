Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно снижаются, трейдеры реагируют на заявления главы американского Федрезерва о монетарной политике, свидетельствуют данные бирж.

Фондовые индексы США в основном опускаются на фоне заявлений главы ФРС

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Авто Гражданский седан Aurus заметили в Европе На европейских дорогах заметили люксовый седан Aurus Senat.

Экономика Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10% Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс». 10

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Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,7K

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Здоровье Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию. 41