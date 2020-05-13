Экономика

ПРАЙМПРАЙМФондовые индексы США в основном опускаются на фоне заявлений главы ФРС

Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно снижаются, трейдеры реагируют на заявления главы американского Федрезерва о монетарной политике, свидетельствуют данные бирж.
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Бирже в Нью-Йорке не понравилось выступление главы Федрезерва США

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При усилении распродаж на заокеанских биржах цена Brent может отступить в диапазон $27-28

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Биржи США закрылись падением на фоне заявлений главы ФРС

Известиявчера в 17:19

Ключевые индексы США обвалились после выступления главы ФРС

РЕН ТВ00:45

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились после выступления главы ФРС

ТАССвчера в 16:35

Биржа США отреагировала резким падением на прогноз главы ФРС

ИА Красная Веснавчера в 16:27

Фондовый рынок США закрылся в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:21
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Общество

Минпросвещения отменило сдачу ОГЭ и перенесло сроки сдачи ЕГЭ

"Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года", - прокомментировали в ведомстве.
KM.ru вчера в 07:51
1,1K
Политика

В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО

Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 14:35
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов в рамках проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
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Игры

В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V

RuNews24.ru 02:01
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
2K
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
2,3K
Происшествия

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 72 человек

За последние сутки в Ростовской области число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 78, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:12
Авто

Гражданский седан Aurus заметили в Европе

На европейских дорогах заметили люксовый седан Aurus Senat.
Тарантас Ньюс 02:13
Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

РБК вчера в 07:49
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru вчера в 05:02
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Экономика

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака

Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Городовой 02:38
Происшествия

Суд смягчил приговор осужденному за убийство полицейского в Москве

Известия 04:28
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Единоборства

Президент UFC назвал возможную дату боя Хабиба против Гэтжи

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что действующий чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов может сразиться с Джастином Гэтжи в сентябре 2020-го года.
Новый Век 03:31
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Общество

В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
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Политика

Россия поставила гуманитарную помощь КНДР в виде 25 тысяч тонн зерна

КНДР получит уникальную гуманитарную помощь. Россия поставила 25 тысяч тонн зерна в качестве поддержки республике.
Экономика сегодня 05:00
Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
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Общество

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в коме

ТАСС Спорт вчера в 14:48
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Происшествия

В Подмосковье трое мужчин изнасиловали девочку-подростка

Оka.fm вчера в 06:00
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Здоровье

Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами

Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 02:13
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Происшествия

В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку

Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

ПФР посоветовал россиянам подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая

Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая.
Газета.Ru 03:24
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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