Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно снижаются, трейдеры реагируют на заявления главы американского Федрезерва о монетарной политике, свидетельствуют данные бирж.

Фондовые индексы США в основном опускаются на фоне заявлений главы ФРС

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