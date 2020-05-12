Экономика
ПРАЙМФондовые индексы США в основном опускаются на фоне заявлений главы ФРС
Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно снижаются, трейдеры реагируют на заявления главы американского Федрезерва о монетарной политике, свидетельствуют данные бирж.
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Здоровье
Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области
В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
Kursk.com 13:05
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Космос
Рядом с Солнечной системой найдена черная дыра
Для примера: одна из самых известных черных дыр находится от нас на расстоянии ок.
SM News 09 мая в 17:38
Общество
Криптовалюты Telegram не будет — Павел Дуров закрыл проект TON
Популярная механика 07:16
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 08:29
Игры
Capcom может выпустить Resident Evil 8 в начале 2021 года
REGNUM вчера в 16:48
Общество
На госуслугах открыли сервис для оформления выплат на детей
Напомним, по указу президента с 1 июня для детей от 3 до 16 лет введут единовременную выплату в 10 тысяч рублей.
Краснодарские известия вчера в 11:21
Общество
Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом
Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ, глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован.
ТАСС 14:58
Политика
Заблокированный Instagram-аккаунт не принадлежит Кадырову
Заблокированный аккаунт в Instagram, который приписывали Рамзану Кадырову, на самом деле не принадлежал главе Чечни.
Российская газета 14:00
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Общество
Китай вводит санкции против Австралии за антикитайскую политику
Китай вводит санкции против Австралии за антикитайскую политику. На эти заводы приходится около 35% экспорта говядины, отправляемой в Китай.
Деловое.ТВ 06:57
Наука
Тагишский метеорит оказался щелочным
Канадские геохимики проанализировали фрагменты Тагишского метеорита методом атомно-зондовой томографии и выяснили, что частицы магнетита в его составе формировались в щелочной среде.
N+1 07:39
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
Кино
Джош Гэд из «Красавицы и чудовища» сыграет в фильме о падении Луны
Берлин, 13 мая 2020, 13:52 — REGNUM Одну из ролей в новом фильме-катастрофе «Падение Луны» немецкого режиссера Роланда Эммериха исполнит американский актер Джош Гэд, известный зрителям по роли Лефу в фильме-сказке «Красавица и чудовище».
REGNUM 06:52
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 11:23
Общество
В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V
Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
Здоровье
Королев стал новым антилидером по коронавирусу в Подмосковье
По данным на среду, число заболевших в Королеве достигло 1259 человек. За сутки здесь выявили 75 новых случаев - больше всего в области.
Подмосковье Сегодня 07:54
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Авто
Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели
Автоновости дня вчера в 10:40
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Шоу-бизнес
Джиган признался Тимати, что от зависимости его спасла Самойлова
Рэпер Джиган поделился подробностями своего лечения в реабилитационной клинике с исполнителем Тимати.
iReactor 06:24
Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Единоборства
Макгрегор посоветовал Фергюсону поблагодарить докторов
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор предложил американцу Тони Фергюсону заткнуться.
Матч ТВ 06:00
Кино
«Новые мутанты» выйдут в прокат 28 августа
Игромания.ру 13:31
Общество
Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору
Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53