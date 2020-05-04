Основные американские фондовые индексы в понедельник в основном снижаются на опасениях за отношения между США и Китаем после заявлений американской стороны по поводу коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

Фондовые индексы США в основном снижаются на фоне глобальных рисков

Здоровье В Калининградской области отказались работать около 350 медиков По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 21,9 тысячи человек. 824

Экономика Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах. 85

Здоровье Женщина родила аномально редкую идентичную тройню Жительница Уэльса родила аномально редкую однояйцевую тройню.

Общество На Украине продлили карантин до 22 мая Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. 25

Здоровье Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус. 670

Общество Соловьев рассказал о недвижимости в Италии Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки. 124

Происшествия На Кубани скончался водитель ЦРБ с коронавирусом Краснодар, 4 мая 2020, 12:15 — REGNUM 52-летний водитель Лабинской центральной районной больницы, у которого ранее было подтверждено заражение коронавирусом, скончался, сообщили 4 мая в оперштабе Краснодарского края. 33

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Общество В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН). 1,2K

Футбол Кариус объяснил решение разорвать контракт с «Бешикташем» Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, выступавший в нынешнем сезоне в "Бешикташе" на правах аренды, заявил, что расторг контракт с турецким клубом из-за спора о зарплате.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Политика В Кремле объяснили личное участие Путина в решении проблем Журналист напомнил Пескову, что во время совещания на прошлой неделе по пожароопасной ситуации в регионах между федеральным центром и региональными властями наблюдалась разобщенность, в итоге последней инстанцией в том вопросе снова стал Путин. 8