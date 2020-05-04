Коронавирус

ПРАЙМПРАЙМФондовые индексы США в основном снижаются на фоне глобальных рисков

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Основные американские фондовые индексы в понедельник в основном снижаются на опасениях за отношения между США и Китаем после заявлений американской стороны по поводу коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
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Жительница Уэльса родила аномально редкую однояйцевую тройню.
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На Украине продлили карантин до 22 мая

Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Общество

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News.ru 11:31
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Здоровье

Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России

Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус.
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Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки.
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Происшествия

На Кубани скончался водитель ЦРБ с коронавирусом

Краснодар, 4 мая 2020, 12:15 — REGNUM 52-летний водитель Лабинской центральной районной больницы, у которого ранее было подтверждено заражение коронавирусом, скончался, сообщили 4 мая в оперштабе Краснодарского края.
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии

О состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:01
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Газета.Ru 11:18
Экономика

Акции авиалиний США обвалились после выхода Баффета из их капитала

Berkshire Hathaway начала выходить из капитала американских авиалиний в начале апреля.
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За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Общество

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Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
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В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
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Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, выступавший в нынешнем сезоне в "Бешикташе" на правах аренды, заявил, что расторг контракт с турецким клубом из-за спора о зарплате.
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Настя Каменских отмечает свой день рождения.
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В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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Общество

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Евросоюз выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса

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Журналист напомнил Пескову, что во время совещания на прошлой неделе по пожароопасной ситуации в регионах между федеральным центром и региональными властями наблюдалась разобщенность, в итоге последней инстанцией в том вопросе снова стал Путин.
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Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с государством или богатейшими бизнесменами страны.
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Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
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