Экономика

REGNUMREGNUMDow Jones опустился на 5,5% с начала торгов

Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжают снижаться, индекс Dow Jones уже опустился на 5,5% и движется к 25 000 пунктов.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Фондовый рынок США завершил торги в глубоком минусе

REGNUM11 июня в 16:59

Индексы биржи в Нью-Йорке менялись разнонаправленно несмотря на решение ФРС

ТАСС10 июня в 16:45

Фондовые торги в США завершились разнонаправленно после решения ФРС

Росбалт11 июня в 02:12

Утренний обзор, «ФИНАМ», 11.06.2020. Итоги заседания ФРС нейтральны для рисковых активов

Глас Народа11 июня в 01:20

Фондовые рынки США демонстрируют падение до 3% после заседания ФРС

ПРАЙМ11 июня в 09:56

Фондовые индексы США в основном снижаются в начале торгов

Финмаркет10 июня в 09:53

Американскому рынку не хватило оптимизма

Finam.Ru10 июня в 02:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
336
Недвижимость

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Аналитики ЦИАН настроены более радикально и ждут, что до конца года вторичное жилье подешевеет на 8–10% относительно докризисных показателей: собственники уже осознают высокую конкуренцию со стороны застройщиков.
Коммерсантъ вчера в 04:30
80
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
212
Общество

Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
Известия 11:23
350
Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, произошедшего по вине актера Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста.
Известия 12:07
3,6K
Общество

Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе

Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе. Обычно церемония проходит в Кремле.
Эхо Москвы вчера в 07:31
9
Происшествия

Михаил Ефремов выступил с видеообращением

Культуромания 03:45
7K
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
698
Общество

На улицы Лондона вышли тысячи левых и правых демонстрантов

Piter.tv 12:44
Общество

Техника для парада Победы разместится на северо‑западе Москвы

«В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», — сказал представитель пресс-службы Минобороны РФ.
РИАМО 13:42
1
Футбол

ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре

RT на русском 11:24
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова.
РЕН ТВ вчера в 21:57
389
Авто

Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
70
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
447
Политика

В Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков

Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства.
Интерфакс вчера в 16:18
51
Политика

Украина отменила временный запрет на въезд для иностранцев

Как сообщает Госпогранслужба Украины, утратило силу распоряжение правительства страны о временном запрете въезда на Украину иностранцев.
RT на русском 07:42
1
Игры

День первый: что показали в ходе шоу Guerrilla Collective

Рассказываем, что показали в ходе первого дня Guerrilla Collective.
Игромания.ру 10:54
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
118
Политика

Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция

Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
Piter.tv 09:32
30
Армия и оружие

Трамп раскрыл характеристики новой гиперзвуковой ракеты США

Взгляд.ру 12:43
57
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru вчера в 00:27
964
Происшествия

Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
5
Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
380
Происшествия

В Анапе полицейские застрелили грабителя банка при задержании

Полиция застрелила мужчину, которого заподозрили в нападении на банк в Анапе, пишет «МК».
Ореанда-Новости 13:04
17
Происшествия

Любовь Аркус сообщила об избиении сотрудницы центра реабилитации

В Санкт-Петербурге мужчина избил сотрудницу центра «Антон тут рядом», который занимается реабилитацией людей с аутизмом.
РБК 12:15
Общество

Мурашко призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых

Ранее глава министерства здравоохранения призвал его воздержаться от посещения и встречи с друзьями из-за коронавируса.
Evo-rus.com 10:54
191
Общество

Российские пенсионеры получат единовременную выплату

Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
688
Шоу-бизнес

Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова

Актер Гоша Куценко обратился к актеру Михаилу Ефремову через соцсеть со словами поддержки.
ТК Звезда 10:33
277
Хоккей

Есмантович — о потолке зарплат в КХЛ: «900 млн — это ошибка. Обоснования нет»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказал свое мнение о введении жесткого потолка зарплат в КХЛ на отметке в 900 млн рублей.
Sport24.ru 12:42
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
328
Как работают Яндекс.Новости?
Главное