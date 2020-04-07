Ключевые фондовые индексы укрепились после открытия торгов в США на фоне ожидаемого замедления распространения коронавируса. Трейдеры и брокеры настроены на позитивный исход пандемии.

Общество В Москве начнут вводить пропускной режим В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. 2,6K

Экономика Путин предложил новые меры поддержки предприятий В каждом регионе составят список системообразующих предприятий, в связи с чем необходимо принять дополнительные меры поддержки таких предприятий, особенно малых и средних предприятий (МСП), заявил президент Владимир Путин. 106

Общество В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19. 41

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 3,7K

Энергетика Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+ Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости". 119

Общество Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций. 578

Общество Писательница Гузель Яхина в гостях в программе «Наша афиша»на радиостанции «Говорит Москва» 10.04.20 Вы не поверите, но когда госпожа Улицкая была у нас в эфире по скайпу по телефону, она одну из советуемых книг назвала именно "Зулейха открывает глаза".

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. 107

Общество В Крыму ужесточили наказания за нарушение режима самоизоляции Глава РК Сергей Аксенов ранее заявил, что в республике может быть введен комендантский час в случае, если жители региона продолжат злостно нарушать установленный режим самоизоляции. 174

Общество Власти могут частично ограничить въезд в Москву Гражданам, задающим «много вопросов» будут выписывать протоколы о неповиновении требованиям полицейских, - сослался на распоряжение усилить контроль на въездах в столицу собеседник «Русской службы Би-би-си».

Религия РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности. 167

Музыка Комик Александр Гудков снялся в образе фигуристки в новом клипе Группа Cream Soda и команда YouTube-канала «Чикен Карри» во главе с комиком Александром Гудковым представили клип на песню «Плачу на техно», изданную группой «Хлеб» в 2017 году. 29

Экономика Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими. 264

Политика «Должны затянуть пояса»: Зеленский объявил о сокращении зарплат госслужащих из-за COVID-19 Зеленский добавил, что в госбюджет были внесены и другие изменения, благодаря которым «существенно увеличат выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, будут осуществляться выплаты гражданам, потерявшим работу из-за карантина и проиндексированы пенсии».