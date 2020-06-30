Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник поднялся на 580,25 пункта (2,32%) и закрылся вблизи сессионного максимума на уровне 25595,80 пункта, показав максимальный однодневный рост в процентном выражении с 5 июня, по данным Dow Jones Market Data.

Фондовые индексы США выросли в понедельник на 1,2-2,3%

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