Экономика

ФинмаркетФинмаркетФондовые индексы США выросли в понедельник на 1,2-2,3%

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник поднялся на 580,25 пункта (2,32%) и закрылся вблизи сессионного максимума на уровне 25595,80 пункта, показав максимальный однодневный рост в процентном выражении с 5 июня, по данным Dow Jones Market Data.
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Индексы на бирже в Нью-Йорке выросли на благоприятной экономической статистике

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Фондовые индексы США в начале недели отметились ростом

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Протесты против поправок прошли мирно, но малолюдно

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Общество

8120 карпинцев проголосовали за поправки в Конституцию

По предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, в Карпинске 12570 из 23231 избирателей проголосовали по вопросу одобрения поправок в Конституцию.
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Уникальный парад планет увидят новосибирцы в июле

Вести Новосибирск вчера в 20:52
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Наука

Южный полюс нагревается в три раза быстрее остальной поверхности Земли

Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали данные метеостанций за 60 лет и с помощью компьютерного моделирования показали, что Южный полюс за прошедшие три десятилетия нагрелся в три раза быстрее, чем остальные регионы планеты.
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В Приморье убили криминального авторитета из Якутии

По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан 30-летний уроженец Республики Саха, который дал признательные показания и пояснил, что в начале января на одной из авторазборок города Владивостока на почве личных неприязненных отношений у него произошел конфликт с погибшим.
Владивосток-Новости вчера в 18:59
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Культура

Пригожин оценил положение российских артистов

Lenta.ru вчера в 23:54
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
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Общество

Швеция начала расследование предпринятых мер против коронавируса

В Швеции создана комиссия, которая займется расследованием подхода властей страны к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Bloomberg.
РБК 01:28
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Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
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Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Единоборства

UFC опубликовал афишу первого турнира на «Бойцовском острове»

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter опубликовала афишу первого турнира на "Бойцовском острове".
Газета.Ru 01:25
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Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»

Vprognoze.ru 30 июня в 16:20
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Общество

В России повысили зарплаты военным и пенсии полицейским

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту по призыву», — сообщается в документе, который опубликовали на портале правовой информации.
URA.Ru 30 июня в 06:54
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 30 июня в 05:57
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Политика

78% избирателей поддержали поправки к Конституции

Против Поправок выступил 21% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.
Эхо Москвы вчера в 23:04
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Политика

98% жителей Чечни проголосовали за поправки в Конституцию РФ

97,92% избирателей в Чечне проголосовали за изменение Конституции РФ, 1,94% жителей республики выступили против поправок.
БИЗНЕС Online 01:27
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 30 июня в 07:29
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Общество

Поправки к Конституции в Пермском крае поддержали 70% избирателей

Итоговая явка в Пермском крае составила 52,49%. Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Армия и оружие

Комплексы «Маркер»: в России роботизированные танки учат понимать приказы человека

Военное обозрение вчера в 09:43
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Общество

В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
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Армия и оружие

Военный мобильный госпиталь в Туве принял первых гражданских пациентов

Ранее сообщалось, что Министерством обороны РФ в Кызыле развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Интерфакс - Россия вчера в 23:29
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Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Накануне.Ru 30 июня в 06:36
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
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Экономика

Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок

В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
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Экономика

Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru 30 июня в 06:29
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