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Фондовые индексы США снижаются во вторник

Американские фондовые индексы завершили снижением сессию во вторник, последний торговый день августа.
Интерфакс
К 20:30 (по мск) индекс Dow Jones повысился на 0,1%, индекс S&P 500 подрос на 0,3%, а NASDAQ-100 прибавил около 0,6%.
BFM.ru
Акции Globalstar Inc. упали на 15,3% после подъема на 64% по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник.
Интерфакс
Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что число рабочих мест, созданных в августе, составило 750 тыс., уровень безработицы снизился до 5,2%.
Интерфакс

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