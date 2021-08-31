Королева кей-попа Си-эль под одной крышей с Дуа Липой, Бейонсе и Адель, или контракт с Satellite414

После распада у Си-эль были огромные перспективы для сольной карьеры, в том числе она обрела известность в США, но из-за расхожести видения и несогласованности действий ее национального и международного агентств все застопорилось.