ФинмаркетФондовые индексы США снижаются во вторникАмериканские фондовые индексы завершили снижением сессию во вторник, последний торговый день августа.ИнтерфаксК 20:30 (по мск) индекс Dow Jones повысился на 0,1%, индекс S&P 500 подрос на 0,3%, а NASDAQ-100 прибавил около 0,6%.BFM.ruАкции Globalstar Inc. упали на 15,3% после подъема на 64% по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник.ИнтерфаксЭкономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что число рабочих мест, созданных в августе, составило 750 тыс., уровень безработицы снизился до 5,2%.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРусская ПланетаРусская ПланетаREGNUMПодробнее о событииУолл-стрит готовится к новому биржевому буму мемовРусская Планетавчера в 11:15Фондовые индексы США снижаются во вторникФинмаркет31 августа в 09:57Фондовые индексы США закрыли торги снижениемИнтерфаксвчера в 23:50Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день снижениемREGNUMвчера в 18:28Фондовые индексы США в основном растут после статистики по промышленности из СШАПРАЙМвчера в 10:36Показать ещёОценитьПоделиться