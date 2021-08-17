ИнтерфаксФондовые индексы США закрылись без единой динамикиАмериканские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги в понедельник на рекордных максимумах, в то время как Nasdaq Composite снизился.ИнтерфаксПромышленный индекс Dow Jones потерял 0,17 процента, а индекс Nasdaq упал на 0,8 процента , после чего поднялся на 0,52 процента.Lenta.ruИндекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 110,02 пункта (0,31%) и составил 35625,40 пункта.ИнтерфаксИндекс акций малых компаний Russell 2000 снизился на 0,46 процента.Lenta.ruЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMРусская ПланетаГазета.RuLive24Подробнее о событииDow Jones упал на 195 пунктов, пока инвесторы ждут ПауэллаРусская Планета08:15Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день разнонаправленноREGNUM19:52Фондовые индексы США в минусе на общем уходе от риска и после выхода макростатистикиПРАЙМ10:06Фондовые индексы США закрылись без единой динамикиИнтерфакс23:53Акции американских компаний упали из-за коронавируса и краха правительства АфганистанаLenta.ru23:45Фондовый рынок США снижается в начале торговФинмаркет10:22Рынок откроется снижением индексовFinam.Ruвчера в 02:29Показать ещёОценитьПоделиться