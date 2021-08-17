Максим Галкин показал, как его сын и дочь Кристины Орбакайте поют на французском

Максим Галкин показал, как его сын и дочь Кристины Орбакайте поют на французском Стоит сказать, что дети звездной пары — Гарри и Лиза Галкины — пошли по стопам знаменитых родителей.