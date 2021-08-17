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Фондовые индексы США закрылись без единой динамики

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги в понедельник на рекордных максимумах, в то время как Nasdaq Composite снизился.
Интерфакс
Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,17 процента, а индекс Nasdaq упал на 0,8 процента , после чего поднялся на 0,52 процента.
Lenta.ru
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 110,02 пункта (0,31%) и составил 35625,40 пункта.
Интерфакс
Индекс акций малых компаний Russell 2000 снизился на 0,46 процента.
Lenta.ru

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