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Фондовые индексы США замедлили рост, золото замедлило снижение после заседания ФРС

До оглашения итогов заседания ФРС Dow Jones рос на 0,9%, Nasdaq — на 2,4%, S&P 500 — на 1,5%.
ПРАЙМ
Тот же показатель для «десятилеток» поднялся на 3 б.п., до 1,78%, а доходность 30-летних бумаг выросла до 2,12%.
SIA.ru
Например, эксперты Jefferies отметили, что в каждом из последних семи циклов повышения ставок ФРС индекс S&P 500 демонстрировал позитивную динамику в течение 12 месяцев после начала очередного ужесточения ДКП.
SIA.ru
В частности, 4 и 10 февраля в США будут опубликованы данные по рынку труда и инфляции за январь.
Finam.Ru

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