Например, эксперты Jefferies отметили, что в каждом из последних семи циклов повышения ставок ФРС индекс S&P 500 демонстрировал позитивную динамику в течение 12 месяцев после начала очередного ужесточения ДКП.
Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Власти Новосибирской области переводят учеников старших и средних классов школ на дистанционное обучение, а младших школьников отправляют на каникулы из-за распространения штамма «омикрон», сообщил губернатор Андрей Травников.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия отказывается принимать ответ США на предложенные ею гарантии безопасности, поскольку Москву подобный ответ удовлетворить не может, сообщает РИА Новости.