Экономика
ИА Красная ВеснаФондовые рынки США растут на фоне снизившегося уровня безработицы
Фондовые рынки США резко выросли на открытии торгов на фоне новостей о снижении уровня безработицы, 5 июня свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже. К 16:42 по Москве индекс Dow Jones вырос на 756 пунктов, или на 2,88%, до трехмесячного максимума в 27 037 пунктов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Общество
Генпрокуратура РФ назвала причину ЧП в Норильске
Причиной ЧП в Норильске является разгерметизация резервуара с дизельным топливом, вызванная просадкой грунта, об этом говорится в заявлении генеральной прокуратуры РФ.
NewInform 10:08
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Политика
США анонсировали новые санкции против «Северного потока -2»
Деловое.ТВ вчера в 01:53
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Общество
Из твиттера «Роскосмоса» удалили старые посты Рогозина
Из официального аккаунта «Роскосмоса» в Twitter, удалили посты, которые выкладывал глава госкорпарации Дмитрий Рогозин.
URA.Ru 09:42
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 03 июня в 10:05
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Финансы
ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд
ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд.
Интерфакс 08:46
Общество
Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к появлению нового члена семьи
Наталья Подольская готовится к появлению нового члена семьи Наталья Подольская готовится к дню рождения сына.
Экспресс газета вчера в 02:00
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Ситуация, сложившаяся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, может привести к социально-политическим потрясениям в стране — так считают более половины россиян, опрошенных независимыми социологами из «Группы Белановского».
Коммерсантъ 04:10
Шоу-бизнес
В Москве выставили на продажу квартиру рыжего из «Иванушек»
Марина Банкова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Москве, ранее принадлежавшую музыканту.
Lenta.ru 03:57
Политика
Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии
Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
Футбол
Футболисты «Бенфики» пострадали после нападения на автобус команды
"Бенфика" возвращалась на базу с домашнего матча чемпионата Португалии против "Тонделы", завершившегося со счётом 0:0. Нападавших не остановил конвой сопровождения команды.
Pravda.Ru 03:29
Футбол
«Барселона» рассказала о повреждении Месси
Евро-футбол.ру 06:21
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
Происшествия
Стрелявшего в студента СПбГУ на Невском проспекте задержали
Форпост Северо-Запад 06:27
Игры
Консольные версии Valorant уже тестируются, но их релиз под вопросом
Шутер Valorant распространяется через официальный сайт. На Metacritic игра получила 80 баллов от критиков после всего шести рецензий.
3DNews 09:08
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Экономика
Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города
Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово.
РБК 09:52
Космос
«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
Ранее сообщалось, что потенциально опасный астероид под номером 163348 (2002 NN4) размером от 250 до 570 метров пройдет на минимальном расстоянии от Земли 6 июня в 6.20 по московскому времени.
РИА Новости 08:46