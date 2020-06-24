Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаФондовые рынки США закрылись резким падением

Фондовые индексы США завершили торги сильным падением на фоне усиления мер по сдерживанию пандемии COVID-19, предпринятых в ряде штатов страны, 27 июня свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.
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Повышенная волатильность способствовала обвалу и взлету фондового рынка

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Индексы США закрылись в красной зоне из-за опасений по второй волне COVID-19

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В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

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Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам российских школ и вузов смело идти к своим целям.
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
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Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
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В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании

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«Селтик» рассматривает кандидатуру Джо Харта

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Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
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Коронавирусом в Приморье заразились более 4 тысяч человек

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В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

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