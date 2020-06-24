Коронавирус
ИА Красная ВеснаФондовые рынки США закрылись резким падением
Фондовые индексы США завершили торги сильным падением на фоне усиления мер по сдерживанию пандемии COVID-19, предпринятых в ряде штатов страны, 27 июня свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.
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Рост числа COVID-положительных тестов в США спровоцировал падение фондовых индексов
Газета.Ruвчера в 00:44
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В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
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Божович: у «Крыльев Советов» отменили чистый гол
"Зенит" обыграл "Крылья Советов" благодаря дублю Дзюбы с пенальти Судьи отменили гол "Зенита" в матче с "Крыльями Советов" после видеопросмотра Стала известна посещаемость матча 24-го тура РПЛ "Зенит" – "Крылья Советов"
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Акинфеев прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о разгромном поражении от ФК «Зенит» в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.
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Мбаппе: уход Диарра и Буффона из «ПСЖ» повлиял на меня
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, как на него повлиял уход Лассаны Диарры и Джанлуиджи Буффона из парижского клуба.
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Lenta.ru 14:01
Происшествия
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В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
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Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
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Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости вчера в 02:47
Наука
Табак, кальян и вейпинг ухудшают состояние больного коронавирусом
ToDay News Ufa 13:33
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.
Российская газета 21:23
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 06:45
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Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Общество
Путин поздравил выпускников российских школ и вузов
Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам российских школ и вузов смело идти к своим целям.
Известия 18:10
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Свободная Пресса 20:24
Авто
Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо»
Проект обновленного УАЗ "Патриот", который известен под прозвищем "Русский Прадо", реализован не будет.
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Политика
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет
Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru 05:06
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Жительница села Лузино и председатель УИК №1352 Анна Ганева выиграла квартиру в лотерее, организованной на избирательных участках в Омске.
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"Селтик" рассматривает возможность подписания экс-вратаря сборной Англии и "Манчестер Сити" Джо Харта.
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Спорт
Большунову вручили трофей за победу в Кубке мира по лыжным гонкам
Российский лыжник Алекандр Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в минувшем сезоне Кубка мира.
РБК 09:45
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк признал требования Комиссии по ценным бумагам и биржам к компании Telegram Group Inc. и обязал ее вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС.
Право.ру вчера в 13:55
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Политика
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
Здоровье
Коронавирусом в Приморье заразились более 4 тысяч человек
Приморские медики зафиксировали более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом на территории с региона с начала пандемии.
Газета.Ru 21:50
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11:18