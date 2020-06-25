Экономика

ПРАЙМПРАЙМИндексы США опускаются на опасениях по пандемии коронавируса

Основные американские фондовые индексы в пятницу опускаются, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
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Фондовые рынки США закрылись резким падением

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Индексы на бирже в Нью-Йорке понизились из-за опасений по поводу вспышек коронавируса

ТАССвчера в 16:13
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Кино

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Студия Universal Pictures возобновит съемки «Власти» уже в начале будущего месяца, а в прокат «Мир Юрского периода 3» должен попасть 10 июня 2021-го.
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