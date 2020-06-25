Экономика
ПРАЙМИндексы США опускаются на опасениях по пандемии коронавируса
Основные американские фондовые индексы в пятницу опускаются, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
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Рост числа COVID-положительных тестов в США спровоцировал падение фондовых индексов
Газета.Ru25 июня в 00:44
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Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН вчера в 13:43
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия вчера в 11:15
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Пластический хирург Тимур Нугаев по синяку определил характер повреждения носа Ксении Собчак
Пластический хирург Тимур Нугаев подчеркнул, что у Собчак можно заметить следы, которые свойственны травме носа.
Evo-rus.com вчера в 15:23
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета вчера в 07:36
Кино
Злодей из «Парка Юрского периода» появится в «Мире Юрского периода 3»
Студия Universal Pictures возобновит съемки «Власти» уже в начале будущего месяца, а в прокат «Мир Юрского периода 3» должен попасть 10 июня 2021-го.
Киноафиша России вчера в 08:04
Общество
Ъ: Росавиация предложила открыть для регулярных рейсов страны СНГ
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству и Роспотребнадзору начать возобновление международного авиасообщения со странами СНГ.
Телеканал RTVI 25 июня в 02:10
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 25 июня в 03:45
Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам
С лингвистической точки зрения ошибки в бюллетенях для голосования по поправкам в Конституцию нет, обращать внимание необходимо на смысл, а не на стилистику, заявила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
Известия вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru вчера в 02:00
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу.
Известия вчера в 23:00
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Космос
Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм
Экология Регионов 25 июня в 03:35
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия вчера в 17:56
Футбол
«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»
Общественная служба новостей вчера в 13:08
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Известия вчера в 17:12
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ вчера в 19:25
Общество
С 29 июня на Дону заработают летние кафе, детские лагеря и базы отдыха
В Ростовской области с 29 июня возобновят работу открытые площадки летних кафе, курортные отели и санатории, центры отдыха и туристические базы.
Российская газета вчера в 12:40
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Шоу-бизнес
«Решение принято»: Певец Niletto сбрил свою знаменитую косичку
Певец Данил Прытков, который известен под псевдонимом Niletto, в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором с помощью машинки для стрижки волос сбрил свою знаменитую косичку.
Дни24 25 июня в 12:22
Экономика
Мост стоимостью 6 млрд рублей построят на севере Красноярского края
Компания предложила выполнить работы за 6,01 млрд рублей при начальной цене контракта в 7,198 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:49
Кино
Робот впервые утвержден на главную роль в фильме
Японского робота "Эрику", обладающего искусственным интеллектом, сыграет в научно-фантастическом фильме с лаконичным названием "b".
РБК вчера в 08:38
Футбол
«Ливерпуль» впервые за 30 лет снова стал чемпионом Англии по футболу
МИР 24 25 июня в 17:56
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 вчера в 06:00
Здоровье
Заболели 39, выздоровели 46: Новые данные о коронавирусе в Хакасии
На 26 июня в Хакасии выявлено 39 новых случаев коронавируса. 15 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 1 — с признаками пневмонии.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 01:35