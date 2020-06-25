Основные американские фондовые индексы в пятницу опускаются, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Индексы США опускаются на опасениях по пандемии коронавируса

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