Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе
Снижение индекса Dow Jones составило 104,53 пункта (-0,38 процента), показатель установился на отметке в 26 686,91 пунктов. Индекс S&P 500 упал на 0,8 процента до 3 333,69 пунктов.В источнике
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Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе
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