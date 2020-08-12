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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе

Снижение индекса Dow Jones составило 104,53 пункта (-0,38 процента), показатель установился на отметке в 26 686,91 пунктов. Индекс S&P 500 упал на 0,8 процента до 3 333,69 пунктов.В источнике
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REGNUM

Фондовый рынок США закончил неделю в «смешанном настроении»

REGNUMвчера в 16:50
ТАСС

Индексы в Нью-Йорке понизились на данных об уровне потребительских расходов в июле

ТАССвчера в 10:52
ИА Красная Весна

Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе

ИА Красная Весна11 августа в 18:03
Глас Народа

Утренний обзор, «ФИНАМ», 14.08.2020. В первой половине дня тон торгам задаст статистика из Китая

Глас Народавчера в 01:37
Росбалт

Фондовые торги в США завершились смешанной динамикой

Росбалтвчера в 02:10
Evo-rus.com

Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе

Evo-rus.com12 августа в 02:28
ПРАЙМ

Биржи США закрылись разнонаправленно

ПРАЙМвчера в 16:36

Долги Правительства Мишустина выросли до 14,77 трлн рублей

На 1 июля чистый госдолг России достиг значения 1,55 трлн руб. (долговые обязательства 14,77 трлн против 13,22 трлн руб. ликвидных резервов), подсчитали в РБК на основе статистических данных Минфина и Центробанка.
Накануне.Ru13 августа в 00:07
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Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57

Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Иерусалим, 15 августа 2020, 01:32 — REGNUM Армия обороны Израиля в очередной раз — пятый за последние дни — атаковала военные объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.
REGNUM18:32
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