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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе

Снижение индекса Dow Jones составило 104,53 пункта (-0,38 процента), показатель установился на отметке в 26 686,91 пунктов. Индекс S&P 500 упал на 0,8 процента до 3 333,69 пунктов.В источнике
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REGNUM

Фондовый рынок США закончил неделю в «смешанном настроении»

REGNUMвчера в 16:50
Evo-rus.com

Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе

Evo-rus.com12 августа в 02:28
ПРАЙМ

Биржи США закрылись разнонаправленно

ПРАЙМвчера в 16:36
Глас Народа

Утренний обзор, «ФИНАМ», 14.08.2020. В первой половине дня тон торгам задаст статистика из Китая

Глас Народавчера в 01:37
Росбалт

Фондовые торги в США завершились смешанной динамикой

Росбалтвчера в 02:10
ТАСС

Индексы в Нью-Йорке понизились на данных об уровне потребительских расходов в июле

ТАССвчера в 10:52
ИА Красная Весна

Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе

ИА Красная Весна11 августа в 18:03

Mercedes-Benz показала официальные фото салона нового S-Class

Первым делом немцы похвастались уникальной системой подсветки салона нового S-класса, созданной на основе оптоволокна с рассеивателями и светодиодами, суммарная яркость которых в десять раз выше, чем раньше.
Автоновости дня13 августа в 07:11
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Лауреаты стипендии президента Белоруссии массово отказались от нее

Стипендиаты, лауреаты, премианты и дипломанты специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся массово отказались от званий и привилегий.
Lenta.ru17:42
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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В США восхитились хитрым трюком России со старыми бомбардировщиками

Россия модернизирует свои бомбардировщики, оснащая их новым оружием, оборудованием и превращая таким образом в современные крылатые машины, способные выполнять самые сложные боевые задачи.
ПолитРоссиявчера в 03:18
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Стало известно, как уменьшить вред от Wi-Fi в квартире

Портал о компьютерных сетях Директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев в беседе с "Прайм" рассказал, как уменьшить вредное влияние электроизлучения от Wi-Fi-роутера в квартире и рассказал о том. где следует размещать его для того, чтобы не испытывать проблем со здоровьем.
РЕН ТВ20:13