Доходы Володина за год выросли на 28,5 млн рублей

В пользовании госпожи Матвиенко — служебная дача площадью 730 кв. м и земли населенных пунктов общей площадью 5493 кв. м. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев заработал за 2019 год 2,35 млрд руб. Это наибольший годовой доход, задекларированный депутатом Госдумы по итогам минувшего года.