Экономика
ГЛАС.RUФондовые рынки продолжают падать из-за коронавируса
Индексы мировых фондовых рынков падают на фоне эпидемии смертельного коронавирусного заболевания. Аналитики отмечают, что заболевание продолжит оказывать негативное влияние на китайский и другие финансовые рынки мира.
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Политика
Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России
Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
Экономика
Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Авто
В России заработал новый ГОСТ для раритетных автомобилей
Сегодня, 1 марта, в России вступил в силу новый ГОСТ для раритетных автомобилей и мотоциклов, утвержденный Росстандартом в конце ноября 2019 года.
Происшествия
В Магнитогорске второклассник умер во время урока
Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
Политика
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки «СП-2»
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Политика
МИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik
Внешнеполитическое ведомство призвало власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителей российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Футбол
Игало о шансе играть за «МЮ»: «Готов проливать свою кровь ради этого»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало рассказал о том, что намерен использовать свой шанс играть в составе клуба после гола «Брюгге» (5:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Музыка
Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу
Общество
В Севастополе объявлена в розыск девушка, сбежавшая из-под карантина
Девушка, сбежавшая из-под карантина по коронавирусу, объявлена в розыск по решению суда в Севастополе.
Общество
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Происшествия
Полицейские задержали иностранца за запуск коптера над Кремлем
Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, запускавшего коптер над Кремлем в Москве.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Футбол
«Одноклассники» в прямом эфире покажут матч «Реал» – «Барселона»
Политика
Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану
Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
Футбол
Тамбов — Рубин 0:0 (1-й тайм)
Футбол
Селюк: «ЦСКА упустил талантливого российского футболиста»
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк рассказал, как ЦСКА отказался от подписания талантливого российского футболиста 2003 года рождения.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Игры
Игра DOOM Eternal будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду
Транспорт
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
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