Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUФондовые рынки продолжают падать из-за коронавируса

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Индексы мировых фондовых рынков падают на фоне эпидемии смертельного коронавирусного заболевания. Аналитики отмечают, что заболевание продолжит оказывать негативное влияние на китайский и другие финансовые рынки мира.
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