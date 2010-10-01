Экономика
ГЛАС.RUФондовые рынки продолжают падать из-за коронавируса
Индексы мировых фондовых рынков падают на фоне эпидемии смертельного коронавирусного заболевания. Аналитики отмечают, что заболевание продолжит оказывать негативное влияние на китайский и другие финансовые рынки мира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:44, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на информацию о сбитом Су-24 в Сирии
В ведомстве заявили, что сбитый над сирийской провинцией Идлиб объект не является самолетом, входящим в состав группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Экономика
Депутаты предложили защиту от недобросовестных страховщиков
В пакете законопроектов предлагаются и другие меры, направленные на борьбу с неправомерными действиями при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление контроля за финансовым рынком.
Происшествия
В Анкаре задержаны журналисты агентства Sputnik
В Турции задержаны трое журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik, на которых ранее было совершено нападение в Анкаре.
Футбол
Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против «Урала»
Футбол
«Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ
Общество
В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
В Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Биатлон
Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах
На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах прошла гонка преследования на 12,5 км у мужчин.
Политика
Посольство России в Иране не получало деталей инициативы по Идлибу
Иран не сообщал деталей своего предложения по трехсторонней встречи с Турцией и Сирией без участия России, сообщил пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.
Армия и оружие
В Средиземное море вошли военные корабли США
Атомный авианосец USS Eisenhower, ракетные крейсеры USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцы Truxtun, USS James Williams и USS Stout миновали пролив Гибралтар и вошли в Средиземное море.
Футбол
Тарасов заявил, что ему запретили держать пост
Хоккей
Драйзайтль первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ
Нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль в первом периоде открыл счет в матче. Теперь на счету 24-летнего немецкого форварда 100 (38+62) очков.
Политика
В Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию
Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Политика
Джо Байден выиграл праймериз в Южной Каролине
Джозеф Байден с большим отрывом выиграл праймериз в штате Южная Королина.
Здоровье
Россиян попросили отказаться от поездок за границу
Руководитель ведомства уточнила, что в случае, когда поездку нельзя отменить, ее следует максимально сократить.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Общество
В штате Вашингтон из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение
В американском штате Вашингтон из-за угрозы распространения нового коронавируса ввели режим чрезвычайного положения, сообщил губернатор Джей Инсли.
Происшествия
Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех
Три человека скончались от химических ожогов, полученных в банном комплексе в Москве.
Здоровье
Врач назвал простые способы нормализовать низкое давление
Терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, как нормализовать низкое давление.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета
Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость.
Происшествия
Полицейские задержали иностранца за запуск коптера над Кремлем
Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, запускавшего коптер над Кремлем в Москве.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки «СП-2»
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.
Политика
На парламентских выборах в Словакии победили центристы
На парламентских выборах победу одержала центристская партия "Обычные люди и независимые личности", сообщает "Россия 24".
Экономика
Россия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин
Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
В Калужской области на Масленицу сожгли 20-метровый мост
Деревянный мост высотой 20 метров и шириной 66 метра, построенный по проекту архитектурного бюро KATARSIS под музыку сожгли на Масленицу в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, сообщает 1 марта корреспондент ИА REGNUM.