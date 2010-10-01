Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUФондовые рынки продолжают падать из-за коронавируса

2 фото
Индексы мировых фондовых рынков падают на фоне эпидемии смертельного коронавирусного заболевания. Аналитики отмечают, что заболевание продолжит оказывать негативное влияние на китайский и другие финансовые рынки мира.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Коронавирус повлиял на экономики стран Европы

News.ru28 февраля в 10:13

Фондовые рынки продолжают падать из-за коронавируса

ГЛАС.RU28 февраля в 04:45

COVID-19: Мировые финансовые рынки под угрозой

Эпиграф28 февраля в 19:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:44, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на информацию о сбитом Су-24 в Сирии

В ведомстве заявили, что сбитый над сирийской провинцией Идлиб объект не является самолетом, входящим в состав группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Lenta.ru 05:18
Экономика

Депутаты предложили защиту от недобросовестных страховщиков

В пакете законопроектов предлагаются и другие меры, направленные на борьбу с неправомерными действиями при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление контроля за финансовым рынком.
Российская газета 27 февраля в 08:25
Происшествия

В Анкаре задержаны журналисты агентства Sputnik

В Турции задержаны трое журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik, на которых ранее было совершено нападение в Анкаре.
BFM.ru 05:37
Футбол

Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против «Урала»

Российская газета вчера в 08:34
Футбол

«Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ

LiveSport.ru вчера в 14:29
Общество

В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Lenta.ru 04:19
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Биатлон

Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах

На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах прошла гонка преследования на 12,5 км у мужчин.
RT на русском 05:22
Политика

Посольство России в Иране не получало деталей инициативы по Идлибу

Иран не сообщал деталей своего предложения по трехсторонней встречи с Турцией и Сирией без участия России, сообщил пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 05:18
Армия и оружие

В Средиземное море вошли военные корабли США

Атомный авианосец USS Eisenhower, ракетные крейсеры USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцы Truxtun, USS James Williams и USS Stout миновали пролив Гибралтар и вошли в Средиземное море.
Российская газета 00:05
Футбол

Тарасов заявил, что ему запретили держать пост

Rostov gazeta вчера в 22:00
Хоккей

Драйзайтль первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль в первом периоде открыл счет в матче. Теперь на счету 24-летнего немецкого форварда 100 (38+62) очков.
Sport24.ru вчера в 23:36
Политика

В Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию

Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
РБК 02:13
Политика

Джо Байден выиграл праймериз в Южной Каролине

Джозеф Байден с большим отрывом выиграл праймериз в штате Южная Королина.
REGNUM 03:11
Здоровье

Россиян попросили отказаться от поездок за границу

Руководитель ведомства уточнила, что в случае, когда поездку нельзя отменить, ее следует максимально сократить.
Lenta.ru вчера в 00:50
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 28 февраля в 09:06
Футбол

Автобус привез «Рубин» на другую арену перед игрой с «Тамбовом»

РИА Новости 05:25
Общество

В штате Вашингтон из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

В американском штате Вашингтон из-за угрозы распространения нового коронавируса ввели режим чрезвычайного положения, сообщил губернатор Джей Инсли.
РБК вчера в 21:43
Хоккей

«Салават Юлаев» начинает плей-офф Кубка Гагарина

Уфа1.ру 03:13
Происшествия

Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех

Три человека скончались от химических ожогов, полученных в банном комплексе в Москве.
Газета.Ru 28 февраля в 16:45
Здоровье

Врач назвал простые способы нормализовать низкое давление

Терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, как нормализовать низкое давление.
Политическая Экспертиза вчера в 04:16
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость.
Вести.Ru 04:36
Происшествия

Полицейские задержали иностранца за запуск коптера над Кремлем

Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, запускавшего коптер над Кремлем в Москве.
Известия 04:44
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru 27 февраля в 15:00
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
РБК 04:17
Политика

Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки «СП-2»

Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.
Pravda.Ru вчера в 08:04
Политика

На парламентских выборах в Словакии победили центристы

На парламентских выборах победу одержала центристская партия "Обычные люди и независимые личности", сообщает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:49
Экономика

Россия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин

Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 03:47
Общество

В Калужской области на Масленицу сожгли 20-метровый мост

Деревянный мост высотой 20 метров и шириной 66 метра, построенный по проекту архитектурного бюро KATARSIS под музыку сожгли на Масленицу в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, сообщает 1 марта корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное