Индексы мировых фондовых рынков падают на фоне эпидемии смертельного коронавирусного заболевания. Аналитики отмечают, что заболевание продолжит оказывать негативное влияние на китайский и другие финансовые рынки мира.

Экономика Депутаты предложили защиту от недобросовестных страховщиков В пакете законопроектов предлагаются и другие меры, направленные на борьбу с неправомерными действиями при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление контроля за финансовым рынком.

Происшествия В Анкаре задержаны журналисты агентства Sputnik В Турции задержаны трое журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik, на которых ранее было совершено нападение в Анкаре.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Политика Посольство России в Иране не получало деталей инициативы по Идлибу Иран не сообщал деталей своего предложения по трехсторонней встречи с Турцией и Сирией без участия России, сообщил пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.

Армия и оружие В Средиземное море вошли военные корабли США Атомный авианосец USS Eisenhower, ракетные крейсеры USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцы Truxtun, USS James Williams и USS Stout миновали пролив Гибралтар и вошли в Средиземное море.

Политика В Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Экономика Россия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.