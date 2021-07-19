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Фондовые биржи США снижаются на усилении коронавирусных опасений

По итогам Dow Jones Industrial Average снизился на 725,81 пункта, или 2,1%, до 33963,04 пункта.
ПРАЙМ
Nasdaq Composite снизился на 152,25 пункта, или 1,1%, до 14274,98 пункта.
ПРАЙМ
Во время сессии Dow Jones падал на 900 пунктов и больше, но позже несколько восстановил потери.
ТАСС
На этом фоне инвесторы делают ставку на защитные активы.
SIA.ru

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