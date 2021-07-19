«Дешевые» Chevrolet за 540 тысяч рублей приближаются к российскому рынку. Damas и Labo вышли в серию

Стоимость микроавтобуса на рынке Узбекистана стартует от 77 790 тысяч сум (примерно 540 тысяч в рублевом эквиваленте), а компактный грузовичок Labo оценивается в сумму от 76 890 тысяч сум (порядка 535 тыс. рублей).