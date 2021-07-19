Стоимость микроавтобуса на рынке Узбекистана стартует от 77 790 тысяч сум (примерно 540 тысяч в рублевом эквиваленте), а компактный грузовичок Labo оценивается в сумму от 76 890 тысяч сум (порядка 535 тыс. рублей).
Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий заключать с маршалами, генералами армии и адмиралами флота, достигшими предельного возраста нахождения на военной службе, новый контракт.
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ.