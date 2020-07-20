Финансы

Банки.руБанки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов

5 фото
Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль растет, и биржевые индексы уходят «в плюс». Курсу помогает нефть

Интересант03:16

Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Взгляд.ру03:12

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалт03:24

Российский рынок акций с утра растет на фоне позитивной динамики мировых площадок

ПРАЙМ03:19

Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Банки.ру03:09

Итоги понедельника, 20 июля: Индексы МосБиржи и РТС закрепились в плюсе

Finam.Ruвчера в 12:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Происшествия

В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
487
Шоу-бизнес

Таролог рассказала, какое будущее ждет Лизу Арзамасову и Илью Авербуха

В Сети все еще активно обсуждают роман актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха.
Вечерняя Москва вчера в 17:11
Авто

Toyota презентовала свой обновленный логотип

Японский автопроизводитель Toyota представил новый логотип. Он стал немного проще, а также приобрел двухмерность.
МедиаПоток 01:12
41
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
449
Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
285
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
802
Общество

В Саратовской области 30 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Регион 64 вчера в 04:40
21
Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv вчера в 09:19
6
Политика

Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края

Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM 06:13
480
Общество

Число погибших от коронавируса в Свердловской области вырастет до 360

Будем считать, что будет примерно 360, то есть летальность где-то полтора.
Правда УрФО 04:46
2
Наука

Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
30
Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
79
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
2,3K
Игры

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales будет работать в 4K и 60 FPS

В Marvel's Spider-Man: Miles Morales будет «режим производительности», в котором игра будет работать в 4K и с 60 FPS.
CyberSport.ru вчера в 23:28
3
Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

Агата Муцениеце, бывшая жена Павла Прилучного, решила узнать у своих детей, что они думают о разводе родителей.
CT news 07:09
51
Кино

На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»

На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru 19 июля в 15:39
Политика

Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса

В Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Lenta.ru 04:22
2
Общество

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово».
Lenta.ru 06:35
10
Происшествия

Ростехнадзор завершил расследование причин аварии в отеле «Карамель»

Завершено расследование причин аварии в мини-отеле «Карамель» в Перми. Об этом сообщает Ростехнадзор по Пермскому краю.
АиФ Пермь 06:31
Авто

«АвтоВАЗ» запустил продажи внедорожника Lada Niva

"АвтоВАЗ" объявил старт продаж внедорожника Niva под маркой Lada, говорится в сообщении автопроизводителя.
ТАСС 05:37
14
Происшествия

На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:57
185
Общество

Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

Вести Подмосковья 03:21
30
Футбол

«Реал» заявил о желании предложить Зидану бессрочный контракт

Журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones огласил информацию о том, что глава королевского клуба готов предложить французскому специалисту бессрочный контракт, так как видит в нем своего Алекса Фергюсона.
ProstoProSport 05:01
Культура

Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000

Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат 06:56
Общество

Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:24
454
Финансы

В Таджикистане стремительно дорожает европейская валюта

Летняя динамика: в Таджикистане продолжает дорожать иностранная валюта Таджикский банк неоднократно отмечал о допустимости такой тенденции, полагаясь на "Прогноз денежно-кредитной политики Таджикистана на 2020 год и среднесрочный период".
Sputnik Таджикистан 00:35
3
Шоу-бизнес

Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа

Блогер Екатерина Диденко, чей супруг умер 29 февраля после вечеринки в банном комплексе Москвы, намекнула на появление в ее жизни нового мужчины.
ТВ Центр вчера в 02:30
52
Происшествия

Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство

Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
Культура

Sideshow показала полноразмерную фигурку малыша Йоды из сериала «Мандалорец»

Рост малыша Йоды всего 42 см. Фигурка стоит 375 долларов США.Предзаказы на фигурку Йоды открылись еще в январе, первые поставки фигурок для фанатов «Звездных войн» запланированы в промежутке от августа до ноября этого года.
Inc-news.ru 07:05
Авто

Обновленный Mercedes Vito «доехал» до России

Пассажирский Vito Tourer в рестайлинговой версии стоит в России от 2 924 000 рублей.
Движок 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное