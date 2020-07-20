Финансы
Банки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Шоу-бизнес
Таролог рассказала, какое будущее ждет Лизу Арзамасову и Илью Авербуха
В Сети все еще активно обсуждают роман актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха.
Вечерняя Москва вчера в 17:11
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Японский автопроизводитель Toyota представил новый логотип. Он стал немного проще, а также приобрел двухмерность.
МедиаПоток 01:12
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
В Саратовской области 30 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Регион 64 вчера в 04:40
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Политика
Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края
Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM 06:13
Общество
Число погибших от коронавируса в Свердловской области вырастет до 360
Будем считать, что будет примерно 360, то есть летальность где-то полтора.
Правда УрФО 04:46
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Игры
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales будет работать в 4K и 60 FPS
В Marvel's Spider-Man: Miles Morales будет «режим производительности», в котором игра будет работать в 4K и с 60 FPS.
CyberSport.ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
Агата Муцениеце, бывшая жена Павла Прилучного, решила узнать у своих детей, что они думают о разводе родителей.
CT news 07:09
Кино
На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»
На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru 19 июля в 15:39
Политика
Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса
В Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Lenta.ru 04:22
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово».
Lenta.ru 06:35
Происшествия
Ростехнадзор завершил расследование причин аварии в отеле «Карамель»
Завершено расследование причин аварии в мини-отеле «Карамель» в Перми. Об этом сообщает Ростехнадзор по Пермскому краю.
АиФ Пермь 06:31
Авто
«АвтоВАЗ» запустил продажи внедорожника Lada Niva
"АвтоВАЗ" объявил старт продаж внедорожника Niva под маркой Lada, говорится в сообщении автопроизводителя.
ТАСС 05:37
Происшествия
На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:57
Общество
Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей
Вести Подмосковья 03:21
Футбол
«Реал» заявил о желании предложить Зидану бессрочный контракт
Журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones огласил информацию о том, что глава королевского клуба готов предложить французскому специалисту бессрочный контракт, так как видит в нем своего Алекса Фергюсона.
ProstoProSport 05:01
Культура
Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000
Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат 06:56
Общество
Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни
Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:24
Финансы
В Таджикистане стремительно дорожает европейская валюта
Летняя динамика: в Таджикистане продолжает дорожать иностранная валюта Таджикский банк неоднократно отмечал о допустимости такой тенденции, полагаясь на "Прогноз денежно-кредитной политики Таджикистана на 2020 год и среднесрочный период".
Sputnik Таджикистан 00:35
Шоу-бизнес
Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, чей супруг умер 29 февраля после вечеринки в банном комплексе Москвы, намекнула на появление в ее жизни нового мужчины.
ТВ Центр вчера в 02:30
Происшествия
Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство
Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
Культура
Sideshow показала полноразмерную фигурку малыша Йоды из сериала «Мандалорец»
Рост малыша Йоды всего 42 см. Фигурка стоит 375 долларов США.Предзаказы на фигурку Йоды открылись еще в январе, первые поставки фигурок для фанатов «Звездных войн» запланированы в промежутке от августа до ноября этого года.
Inc-news.ru 07:05
Авто
Обновленный Mercedes Vito «доехал» до России
Пассажирский Vito Tourer в рестайлинговой версии стоит в России от 2 924 000 рублей.
Движок 06:49