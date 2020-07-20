Экономика

Банки.руБанки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов

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Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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