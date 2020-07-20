Экономика
Банки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
В Краснодаре из-за ливня подтопило несколько улиц
Кубань 24 02:14
Общество
В России за сутки выявили 5842 случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 842, до 783 328, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:47
Политика
В сенат США внесли резолюцию против участия России в G7
В сенат США была внесена резолюция против участия России в предстоящем саммите G7. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:59
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Наука
Инженеры впервые разработали не режущийся материал
При проведении экспериментов материал не удалось разрезать угловыми шлифовальными машинами, дрелью и водоструйным резаком.
Популярная механика 03:10
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
Происшествия
Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды
Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 02:55
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Общество
Скончался известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
На 72-м году жизни умер ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев.
Пенза-Пресс вчера в 09:50
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС вчера в 15:13
Энергетика
Балтийские страны начали отказываться от российской нефти
В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ru вчера в 08:44
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском вчера в 06:57
Общество
За сутки в России выявлено 5842 случая коронавируса
5842 случая коронавируса выявлено в России за последние сутки. Об этом сообщил оперативный штаб во вторник, 21 июля.
Известия 03:47
Путешествия
Россияне показали реальные фото и видео с пляжей «треснувшего как курорт» Сочи
В СМИ и соцсетях активно расходится видео переполненных пляжей курортов Краснодарского края с формулировкой: "Сочи скоро треснет как курорт".
Экономика сегодня вчера в 09:21
Происшествия
Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели
Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
Происшествия
Ангарский маньяк Попков признался в убийстве еще двух женщин
ИркСиб 19 июля в 22:54
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
Происшествия
В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники
Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.
ТАСС 03:42
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Здоровье
Названо число нулевых пациентов с коронавирусом в России
В России число нулевых пациентов с коронавирусной инфекцией может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса.
ФедералПресс вчера в 23:46
Армия и оружие
Спецназ ЦВО получил новейший комплекс связи «Медовуха»
Новейший мобильный комплекс телекоммуникационной связи (КТС) «Медовуха» впервые получили подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской области, 20 июля сообщает Министерство обороны РФ на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 16:16
Политика
Мэр Хабаровска Кравчук заявил о готовности помогать новому главе края
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что готов помогать назначенному врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву.
Парламентская газета 03:47