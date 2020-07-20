Экономика
Банки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Происшествия
СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
В России за сутки выявлено 5842 случая коронавируса
В России за сутки подтверждено 5842 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:46
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
Экономика
Часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей
Компаниям предоставят выплату 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. на каждого работника.
Gazeta.SPb 03:20
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости вчера в 11:34
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM вчера в 05:03
Происшествия
В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя
Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 03:59
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
РИА Новости вчера в 18:02
Шоу-бизнес
80-летняя Светлана Светличная получила травму головы
На днях актриса должна была давать интервью одному из телеканалов, но во время съемок с ней приключилась беда: на голову Светланы Светличной упала установка, на которой держался софит.
StarHit.ru 01:02
Космос
Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник Anasis-II.
Телеканал RTVI вчера в 20:46
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин в Южном Бутово
По данным СК, с начала июля в Южном Бутово мужчина нападал на женщин и совершал "насильственные действия сексуального характера".
РИА Новости 03:58
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут ребенка
Подчеркнем, что у Рудковской уже есть двое взрослых детей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным (один из мальчиков - приемный, его родила вторая жена бизнесмена).
Shraibikus News 03:34
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Общество
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
Общество
В Крыму за сутки выявили 11 случаев коронавируса
Всего в Республике Крым зарегистрировано 994 случая COVID-19, выздоровели 734 человека, умерли 13.
Вести.Севастополь 03:07
Общество
Парадный строй кораблей ЧФ формируется в Севастополе ко Дню ВМФ
Парадный строй кораблей Черноморского флота начал формироваться в Севастопольской бухте ко Дню Военно-морского флота.
ИА Крыминформ 02:20
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском вчера в 13:33
Общество
Скончался известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
На 72-м году жизни умер ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев.
Пенза-Пресс вчера в 09:50
Политика
Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС
Фонд составит 750 млрд евро, из которых 390 млрд евро - субсидии. Ангела Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС.
Piter.tv 02:11