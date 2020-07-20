Экономика

Банки.руБанки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов

5 фото
Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российский рынок акций с утра растет на фоне позитивной динамики мировых площадок

ПРАЙМ03:19

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалт03:24

Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Банки.ру03:09

Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Взгляд.ру03:12

Российский рынок акций начал торги уверенным ростом

Финмаркет03:05

Эксперты считают, что новостной фон и слабая нефть продолжат давить на рубль

ТАССвчера в 20:08

Итоги понедельника, 20 июля: Индексы МосБиржи и РТС закрепились в плюсе

Finam.Ruвчера в 12:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Происшествия

СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов

Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
1,1K
Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
1,6K
Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
35
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
353
Общество

В России за сутки выявлено 5842 случая коронавируса

В России за сутки подтверждено 5842 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:46
11
Происшествия

Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке

Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
32
Экономика

Часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей

Компаниям предоставят выплату 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. на каждого работника.
Gazeta.SPb 03:20
Армия и оружие

Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии

ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости вчера в 11:34
32
Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM вчера в 05:03
1,8K
Происшествия

В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 03:59
331
Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Коммерсантъ 01:52
334
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

РИА Новости вчера в 18:02
2,7K
Шоу-бизнес

80-летняя Светлана Светличная получила травму головы

На днях актриса должна была давать интервью одному из телеканалов, но во время съемок с ней приключилась беда: на голову Светланы Светличной упала установка, на которой держался софит.
StarHit.ru 01:02
13
Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

АБН вчера в 17:40
80
Космос

Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник Anasis-II.
Телеканал RTVI вчера в 20:46
Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
72
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин в Южном Бутово

По данным СК, с начала июля в Южном Бутово мужчина нападал на женщин и совершал "насильственные действия сексуального характера".
РИА Новости 03:58
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
159
Шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут ребенка

Подчеркнем, что у Рудковской уже есть двое взрослых детей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным (один из мальчиков - приемный, его родила вторая жена бизнесмена).
Shraibikus News 03:34
104
Музыка

Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
111
Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
587
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
88
Общество

Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
93
Общество

В Крыму за сутки выявили 11 случаев коронавируса

Всего в Республике Крым зарегистрировано 994 случая COVID-19, выздоровели 734 человека, умерли 13.
Вести.Севастополь 03:07
186
Общество

Парадный строй кораблей ЧФ формируется в Севастополе ко Дню ВМФ

Парадный строй кораблей Черноморского флота начал формироваться в Севастопольской бухте ко Дню Военно-морского флота.
ИА Крыминформ 02:20
4
Происшествия

МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине

МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском вчера в 13:33
47
Происшествия

Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие

Lenta.ru 03:08
9
Общество

Три выпускницы из Можайска получили 100 баллов на ЕГЭ

Радио 1 02:58
19
Общество

Скончался известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

На 72-м году жизни умер ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев.
Пенза-Пресс вчера в 09:50
820
Политика

Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС

Фонд составит 750 млрд евро, из которых 390 млрд евро - субсидии. Ангела Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС.
Piter.tv 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное