Экономика
Банки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Футбол
Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
Vprognoze.ru 02:15
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
Происшествия
В Москве задержан «бутовский маньяк»
В Москве задержан так называемый бутовский маньяк — подозреваемый в изнасиловании и грабежах молодых женщин.
Lenta.ru 04:17
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Авто
Toyota презентовала обновленный логотип
Японский автопроизводитель Toyota представил новый логотип. Он стал немного проще, а также приобрел двухмерность.
МедиаПоток 01:12
Происшествия
В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя
Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 03:59
Шоу-бизнес
80-летняя Светлана Светличная получила травму головы
Голова после сотрясения приходит в норму, но ещё сильно болит. Подолгу разговаривать тоже пока тяжело.
Paparazzi.ru 02:02
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 09:31
Футбол
«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу
"Локомотив" занял второе место в чемпионате России по футболу, говорится в сообщении Тинькофф Российской премьер-лиги.
Деловое.ТВ вчера в 02:39
Политика
Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список".
Газета.Ru 04:14
Здоровье
В России пятый день снижается число заболевших коронавирусом
За последние сутки зафиксировано 5 842 новых случаев заболевания коронавирусом в России.
URA.Ru 03:48
Общество
Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19
Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19 в Петербурге.
Питерские заметки 03:54
Религия
21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
ГТРК Тамбов 02:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Юморист Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус.
Газета.Ru 00:11
Футбол
«Спартак» поддержал главу РФС, к отставке которого призывали фанаты
Проблема судейства в отечественном футболе существовала давно, однако необходимо дать руководству Российского футбольного союза (РФС) во главе с Александром Дюковым возможность исправить положение.
Газета.Ru 03:32
Армия и оружие
Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса
В Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Lenta.ru 04:22
Культура
Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября
Агентство Москва вчера в 06:43
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
Политика
Первый замглавы Росатома награжден орденом Александра Невского
Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров указом президента России удостоен ордена Александра Невского.
РИА Новости 04:12
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Бузова поддержала однополые браки
Певица и телеведущая опубликовала пост в Instagram, в котором заявила, что никакая пропаганда не может заставить человека сменить ориентацию. скриншот Бузова отметила, что с детства смотрела на радугу, а в прошлом году даже держала радужный ЛГБТ-флаг в руках, и это никак не повлияло на ее ориентацию.
Рамблер вчера в 12:06
Энергетика
Новак сообщил об ожиданиях снижения добычи нефти
Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».
RT на русском 03:58
Общество
Обновленная Конституция допускает новое повышение пенсионного возраста
Юристы, опрошенные изданием URA.RU считают, что 72 статья Конституции, дополненная сразу несколькими новыми пунктами может подразумевать под собой увеличение пенсионного возраста.
Live24 02:15
Происшествия
СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Экономика
Россияне предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Николай Печерников, автор журнала «Интересант» в Питере, предсказывает «черный август» в 2020 году.
ToDay News Ufa вчера в 07:17