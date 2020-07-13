В октябре 2019 года эксперты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС сделали вывод, что к 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если не будут выполнены заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению, а также увеличению экспорта.
Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене.
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».