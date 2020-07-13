Путин назвал импортозамещение не панацеей

В октябре 2019 года эксперты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС сделали вывод, что к 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если не будут выполнены заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению, а также увеличению экспорта.