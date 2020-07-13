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Банки.руБанки.ру

Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Банки.ру03:02

Российский фондовый рынок начал торги ростом индексов на 0,6-0,8%

Финмаркет03:20

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:09

Российский рынок акций начал неделю на мажорной ноте

Росбалт03:28

Российский рынок акций растет по основным индексам

ПРАЙМ03:09

Какие эмитенты могут оторваться от индекса

Коммерсантъвчера в 09:00
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Путин назвал импортозамещение не панацеей

В октябре 2019 года эксперты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС сделали вывод, что к 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если не будут выполнены заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению, а также увеличению экспорта.
РБК03:34
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Ивану Сафронову предъявят обвинение в государственной измене

Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене.
ТАСС17:01
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Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия01:03
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