Финансы

Банки.руБанки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский рынок акций начал неделю на мажорной ноте

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Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

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Какие эмитенты могут оторваться от индекса

Коммерсантъвчера в 09:00
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
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Энергетика

Мировые цены на нефть опускаются

В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 01:26
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Политика

Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года

Владимир Путин поручил подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года.
Общественная служба новостей 04:46
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Экономика

В СБ оценили готовность России к коронавирусу с точки зрения экономики

Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин оценил готовность страны к пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 с экономической точки зрения.
RT на русском 05:20
Политика

Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета

"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Общество

Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян

Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.
РИА Новости 04:49
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Политика

Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок

Коммерсантъ 02:45
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Космос

На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа

На фото запечатлен каньон в Долине Маринер, на стене которого Уоринг рассмотрел высеченную голову некого рогатого существа.
Evo-rus.com 04:26
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
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Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 67 новых случаев коронавируса

Всего в России за сутки выявлено 6615 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 727 тыс. человек.
Краснодарские известия вчера в 04:07
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
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Общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - цитирует РИА Новости директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова.
Российская газета вчера в 05:15
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Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время может оказаться в санкт-петербургском "Зените".
Вести.Ru вчера в 15:43
Кино

Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel

Издание Collider составило рейтинг лучших злодеев из кинофильмов вселенной Marvel.
Газета.Ru 11 июля в 13:50
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Киберспорт

Ubisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla

REGNUM вчера в 16:41
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Шоу-бизнес

Звезда Болливуда и «Мисс Мира» Айшвария Рай заразилась коронавирусом

Коронавирус диагностировали у одной из самых известных в мире индийских актрис Айшварии Рай, а также у ее супруга и восьмилетней дочери.
Росбалт вчера в 10:23
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Общество

В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

Актуальные Новости 01:53
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Политика

В Крым прибыл первый военный эшелон для строительства водопровода

В Крым прибыл первый грузовой военный эшелон для строительства на полуострове водопровода.
Независимое телевидение Севастополя 02:10
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
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Происшествия

«Норникель» уволил руководство Талнахской фабрики за откачку технической воды в тундру

"Норникель" уволил директора и главного инженера Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) по результатам расследования инцидента со сливом оборотной воды в тундровую зону, произошедшего 28 июня, говорится в сообщении компании.
ТАСС 05:07
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

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Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
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Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
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Армия и оружие

Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку «Орел»

Авиация НАТО в территориальных водах Дании обнаружила российскую подводную лодку «Орел», длина которой достигает 154 метров, пишет Аvia.pro.
Вечерний курьер 03:02
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит 02:14
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Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

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Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Некоторые журналисты кремлевского пула, представители РБК, «Ведомостей», «Московского комсомольца», «Российской газеты», ТАСС и телеканала «Дождь», выступили в поддержку своего бывшего коллеги по пулу Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 05:15
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