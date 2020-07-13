Финансы
Банки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Известия вчера в 12:45
Авто
Редкий BMW M6 с «акульим носом» продают по цене нового X3
На eBay появилось объявление о продаже редкого купе BMW M6 1988 года в кузове E24 с «акульим носом», которое было продано в США всего в 1677 экземплярах.
Motor 06:49
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГИЛ в Ростовской области
Сотрудники ФСБ России выявили и пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГИЛ (организация запрещена в России)*, состоящей из шести человек.
Газета.Ru 06:17
Происшествия
В месте разлива авиатоплива на Таймыре ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края из-за утечки 44,5 тонны авиатоплива на предприятии «Норильсктрансгаз», сообщается на сайте местной администрации.
Коммерсантъ 01:34
Футбол
Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Аргументы и Факты 10 июля в 06:10
Общество
У московской монахини обнаружили Mercedes почти за 10 миллионов
ФедералПресс 05:03
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru 11 июля в 05:38
Происшествия
В Петербурге началось слушание по делу Наполеона-расчленителя Соколова
Невские Новости 05:19
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Общество
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
Российская газета 11 июля в 15:38
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Космос
Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon
На борту корабля российский космонавт пробыл около часа.
Evo-rus.com 10 июля в 13:18
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Энергетика
«Газпром нефть» впервые поставила арктическую нефть в Китай
Фонтанка.Ру 05:49
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Здоровье
Переболевшие КОВИД быстро теряют антитела и рискуют заболеть повторно
Ученые из Германии пришли к выводу, что переболевшие КОВИД рискуют заболеть повторно.
Невские Новости вчера в 19:00
Кино
Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года
Слухи о выходи новой части ходят уже 8 лет, однако официально о том, что проект состоится — было объявлено в 2016 годк, и теперь фанатам остается лишь дождаться релиза игры.
News-24.ru 06:16
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Общество
Российский сексолог объяснил снижение интереса к сексу у молодежи
«Снижение эмоционального, ментального и интеллектуального влечения сводит на нет и интимные отношения», — объяснил Кульгавчук.
Lenta.ru 06:42