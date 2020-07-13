Финансы
Банки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
РИА Новости 02:13
Политика
СМИ назвали возможных кандидатов на замену Фургалу
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей, может покинуть пост до четверга.
Smolnarod.ru 02:03
Общество
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета вчера в 20:44
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
Космос
На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа
Высказываются самые разнообразные гипотезы, но пока ни одна из них не нашла своего подтверждения.
Planet Today вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе
Поклонники Жанны Фриске, которые наблюдают за её сестрой Натальей, давно заметили, что Наташа во многом копирует свою ныне покойную сестру.
Bimru.ru 03:22
Политика
Трамп хотел продать часть территории США
Американский лидер Дональд Трамп выступал с предложением отказаться от территории Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году, продав её.
Наша версия 01:40
Армия и оружие
Видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России появилось в Сети
Видео стрельб бронированных штурмовиков Су-25СМ3 Воздушно-космических сил Российской Федерации появилось на просторах Сети.
Актуальные Новости 03:09
Здоровье
В Карелии ещё один человек умер от коронавируса
От коронавируса в республике умер ещё один человек – 83-летний петрозаводчанин, сообщил на своей странице ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.
Московский Комсомолец 02:52
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
Энергетика
Мировые цены на нефть опускаются
В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 01:26
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Авто
Почти машина. Сколько стоят электросамокаты и почему их стоит покупать?
Электрические самокаты начального уровня, которые обычно покупают для знакомства с этим транспортом, позволят сэкономить деньги на бензине.
Life.ru 10 июля в 05:00
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
Политика
Путин назвал главной задачей поддержку занятости россиян
Президент России Владимир Путин на встрече с Правительством по нацпроектам назвал главной задачей поддержку занятости и стабильности доходов граждан России, сообщает РИА Новости.
Профиль 03:23
Армия и оружие
В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE
В центре столицы Японии размещена вторая линия обороны. В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE.
Piter.tv 01:32
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Технологии
Компания TSMC попросила у властей США разрешения работать с Huawei
Тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) по производству полупроводниковых изделий направило письмо властям США с просьбой разрешить фирме работать с китайской корпорацией Huawei, сообщает 12 июня портал ITHome.
ИА Красная Весна вчера в 11:13
Общество
Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом
Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 11 июля в 08:26
Экономика
Аграрии получат отсрочку платежей по льготным кредитам
Производители и переработчики сельскохозяйственной продукции смогут на год продлить ранее взятый льготный краткосрочный кредит, срок которого истекает в 2020 году, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
Коммерсантъ 01:55
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Армия и оружие
Российская ПВО отбила атаку беспилотников на базе Хмеймим в Сирии
Российские средства ПВО перехватили два ударных беспилотника, пытавшихся атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 16:05
Общество
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
Российская газета 11 июля в 15:38
Армия и оружие
Власти ДНР назвали битву под Иловайском главной военной победой
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что битва под Иловайском является главной военной победой республики.
News.ru вчера в 09:32
Политика
Россия и Китай заблокировали вторую резолюцию СБ ООН по помощи Сирии
Россия и Китай во второй раз на этой неделе заблокировали продвигаемую Западом резолюцию Совета Безопасности ООН о продолжении поставок гуманитарной помощи через границу из Турции на северо-запад Сирии из-за того, что этот шаг нарушает суверенитет разрушенной войной страны.
ANNA-News 11 июля в 12:16
Хоккей
«Торонто» вызвал Егора Коршкова в тренировочный лагерь
Российский нападающий Егор Коршков примет участие в тренировочном лагере «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 10:35
Армия и оружие
Российские истребители поднялись на перехват самолета ВВС США
Московский Комсомолец 11 июля в 06:52