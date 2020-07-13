Финансы
Банки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Общество
Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru 11 июля в 01:52
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 14 июля до 70,75 рубля
Банк России установил на 14 июля 2020 г. официальный курс доллара на уровне 70,7479 рубля, что на 48,19 копеек ниже предыдущего показателя.
ТАСС 05:40
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс 07:11
Шоу-бизнес
Виторган поздравил Нинидзе с днем рождения на грузинском языке
Российский актер театра и кино Максим Виторган трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную, актрису Нино Нинидзе.
Вечерняя Москва 06:48
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Общество
Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот
Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
Lenta.ru 07:17
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google в России
Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в России в понедельник.
ТАСС 07:33
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Шоу-бизнес
27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым в своей квартире
27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своей нью-йоркской квартире, сообщает портал TMZ .
Passion.ru 01:53
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT на русском 05:00
Армия и оружие
Президент Азербайджана рассказал о «разрушительных ударах» по армянским войскам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики нанесли «разрушительные удары» по армянским войскам на границе, отомстив за своих погибших.
Lenta.ru 07:09
Автоспорт
В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru вчера в 13:43
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости вчера в 11:13
Происшествия
В Самаре горит склад с лакокрасочными материалами
В ведомстве сообщили, что у здания, расположенного на улице Профильная, уже обрушилась кровля на площади 400 кв. м. "Предварительно, пострадавших нет", - указано в сообщении.
Газета.Ru 07:50
Общество
«Норникель» уволил руководство обогатительной фабрики за сброс отходов
Руководство ГМК «Норильский никель» уволило директора, главного инженера и его заместителя на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ), где в конце июня произошел слив оборотной воды.
Forbes 07:47
Общество
Вынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет
В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет.
Известия 06:07
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Авто
Редкий BMW M6 с «акульим носом» продают по цене нового X3
BMW M6 появился на продаже в Сети. Редкая модель имеет крупный "акулий нос".
Car.ru 07:28
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе
Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
Происшествия
В месте разлива авиатоплива на Таймыре ввели режим ЧС
Коммерсантъ 01:34
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме
Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка».
Bimru.ru 07:08