Экономика

Банки.руБанки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Bankir.Ru06:17

Российский рынок акций начал неделю на мажорной ноте

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Российский рынок акций растет по основным индексам

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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:09

Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Банки.ру03:02

Какие эмитенты могут оторваться от индекса

Коммерсантъвчера в 09:00
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Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

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Азербайджан объявил об ударе по опорному пункту военных Армении

В пресс-службе азербайджанского министерства обороны проинформировали о нанесении армией страны точечного удара по опорному пункту ВС Армении.
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
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Происшествия

В Самаре загорелась кровля склада

Кровля склада горит в Самаре на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 07:17
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Общество

В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»

В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
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Общество

Назван уничтожающий холестерин в организме продукт

Кулинар и писательница Ольга Ивенская назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме человека.
Lenta.ru 08:07
Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

Профиль 05:02
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Происшествия

Суд признал виновным экс-совладельца «Росгосстраха» в растрате

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник, 13 июля, признал виновным бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей.
Известия 07:51
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT на русском 05:00
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Происшествия

Защита обжаловала арест губернатора Фургала по делу об убийствах

Защитная сторона хабаровского губернатора обжаловала арест чиновника по делу об организации убийств в 2004-2005 годах.
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Общество

В Татарстане ЕГЭ по физике сдают 5 756 человек

13 июля в Татарстане проходят единые госэкзамены по физике и истории. Общее количество заявившихся на тестирование – 6 147 человек.
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Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей

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Общество

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
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От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе

Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
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Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
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Биатлон

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Даниил Квят опять не стал преклонять колено в знак борьбы с расизмом

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Адольфо Гайч отклонил предложение ЦСКА. Трансфер под угрозой срыва

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч и его агенты отклонили предложение ЦСКА по условиям контракта.
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