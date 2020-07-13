Финансы

Банки.руБанки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Фондовые индексы Индии завершили торги на положительной территории

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