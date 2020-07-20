Российские компании в пандемию стали активно занимать за рубежом

«После активного первого квартала 2020 года в марте—апреле рынки капитала на короткое время закрылись из-за неопределенности, связанной с COVID-19 и волатильностью цен на нефть», — отмечает руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала PwC в России, СНГ и странах Центральной и Восточной Европы Рустем Терегулов.