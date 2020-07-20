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Банки.ру
Банки.ру

Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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Finam.Ru

Итоги понедельника, 20 июля: Индексы МосБиржи и РТС закрепились в плюсе

Finam.Ruвчера в 12:28
Росбалт

Российский фондовый рынок начал неделю в миноре

Росбалтвчера в 03:24
Банки.ру

Индексы РФ завершили основные торги в «зеленой зоне»

Банки.рувчера в 11:57
ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи перед закрытием основной сессии превысил 2800 пунктов

ПРАЙМвчера в 11:42
Финмаркет

Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС - на 1,6%

Финмаркетвчера в 11:58
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Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ruвчера в 08:44
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«Магнит» запустит новую сеть магазинов

В июле один из крупнейших продовольственных ретейлеров ГК «Магнит» открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор компании.
РБК17:00
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Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов

Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUMвчера в 04:38
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Российские компании в пандемию стали активно занимать за рубежом

«После активного первого квартала 2020 года в марте—апреле рынки капитала на короткое время закрылись из-за неопределенности, связанной с COVID-19 и волатильностью цен на нефть», — отмечает руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала PwC в России, СНГ и странах Центральной и Восточной Европы Рустем Терегулов.
РБК17:00
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Обвиняемая по делу «Нового величия» подала иск к РФ на 5 млн рублей

Иск к РФ с требованием выплатить 5 млн рублей компенсации за незаконное содержание в СИЗО подала обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова, сообщает 20 июля ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Ольгу Карлову.
ИА Красная Веснавчера в 16:05
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Forbes считает, что Россия задействовала в Сирии боевых дельфинов

Военный аналитик Хайем Саттон, мнение которого цитирует Forbes, заявил, что РФ в ходе операций в Сирии могла задействовать дельфинов, специально обученных для выполнения боевых операций.
Территория новостейвчера в 10:38
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