Экономика

Банки.руБанки.руФондовые торги в РФ открылись снижением индексов

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Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Итоги понедельника, 20 июля: Индексы МосБиржи и РТС закрепились в плюсе

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Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
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На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

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На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
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В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
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В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2

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Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

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Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
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191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки

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В Бурятии от коронавируса умерло почти 40 человек

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Напомним, 19 июля шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец «Портер» типа «Орли Берк» примет участие в учениях Sea Breeze — 2020 совместно с вооруженными силами Украины.
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