Экономика
Банки.руФондовые торги в РФ открылись снижением индексов
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Анонсирован инди-файтинг Hellish Quart — его в одиночку создает один из аниматоров The Witcher 3
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"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
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Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения
Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений.
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В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
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Назван способ подготовиться ко второй волне коронавируса
"Если человек страдает хроническими лёгочными заболеваниями, заболеваниями сердца или диабетом, то прививка от гриппа не только не противопоказана, но, напротив, настоятельно рекомендована", - утверждает Бекетов.
MedikForum.ru 19:13
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Общество
Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов
На следующем этапе, как пишут «Известия», Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию с COVID-19 и вместе с Росавиацией и МИДом каждве две недели направлять в правительство список стран, куда можно будет вылететь из любого международного аэропорта России.
РБК 19:52
Шоу-бизнес
Федор Добронравов уволился из театра из-за обиды
MedikForum.ru 18:53
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный логотип
В Toyota Motor Europe сообщили, что новая фирменная эмблема будет использоваться во всех бизнес-областях компании, а нынешняя версия логотипа пока будет задействоваться на автомобилях, которые выпускает компания.
Новые автомобили 13:30
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 09:07
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Экономика
Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей.
МонаВиста 11:24
Политика
Эрдоган проинспектировал работы по превращению Святой Софии в мечеть
Газета.Ru вчера в 10:02
Экономика
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Общество
Юристы назвали способы избежать отключения воды из-за долгов соседей
Заключение договоров ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями позволит жителям многоквартирных домов избежать ситуации, когда дом отключают от водоснабжения из-за долгов.
РБК 20:00
Наука
Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ
Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.
Lenta.ru 18:22
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Наука
Разработан препарат против рака молочной железы
Ученые из университета Арканзаса в США создали препарат, уничтожающий раковые клетки молочной железы без негативных эффектов.
ТК Звезда 16:49
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Илон Маск назвал преимущества чипирования
О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
URA.Ru 16:38
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Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки
Накануне стало известно, что японская компания решила защитить консоль от дефицита, и для этого она вводит ограничения на продажи.
Astera 16:30
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи
Историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства царской семьи Романовых, подтвердила подлинность «екатеринбургских останков».
РБК 17:06
Авто
Составлен топ-3 недорогих SUV с полным приводом на вторичном рынке РФ
Mitsubishi Pajero многих привлекает за счет своей конструкции, да и к тому же эта модель идеально подходит для любителей рыбалки и охоты.
Tvoe-avto.com вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Джонни Депп представил суду новые доказательства измен Эмбер Херд
Джонни Депп представил Высокому лондонскому суду новые доказательства измен Эмбер Херд.
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В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01