Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 2,9K

Музыка Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы. 12

Футбол «Химки» примут окончательное решение по РПЛ в среду Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков заявил, что окончательное решение станет известно в среду.

Футбол Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак» Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.

Авто Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen В ходе сервисной кампании официальные ДЦ брендов Volkswagen и Skoda предложат собственникам автомобилей, попадающих под отзыв, провести бесплатную проверку даты и времени изготовления шланга топливной магистрали, а в случае необходимости - установку новой детали. 14

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Игры Анонс Alba: a Wildlife Adventure — новинки создателей Monument Valley Английская студия Ustwo, наиболее известная по головоломкам Monument Valley, представила свою следующую игру — адвенчуру Alba: a Wildlife Adventure.