Финансы
Банки.руФондовые торги в РФ открылись в «красной зоне»
Ситуация усугубляется нерабочим понедельником в России, добавляет он, в связи с чем многие трейдеры начнут сокращать длинные позиции, прежде всего маржинальные.
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Комментарии
Здоровье
Число «Доступных поликлиник» вырастет на Сахалине
Пилотной участницей нового проекта стала вторая поликлиника.
Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Общество
Глава Минздрава Украины проведет 2 недели вместе с эвакуированными из Китая
Украинский министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в знак солидарности с эвакуированными из Китая проведет две недели в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области, сообщает «Интерфакс».
Интернет
Microsoft усложнила процесс установки Windows 10
Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке операционной системы Windows 10, пишет DrWindows.
Биатлон
Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Наука
Алмазная микролинза сфокусировала сильное рентгеновское излучение
Российские физики сделали алмазную микролинзу для фокусировки сильного рентгеновского излучения: для ее фабрикации ученые впервые использовали ионно-лучевую литографию.
Общество
Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Происшествия
Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме в Красноярске
Пожар произошел в многоквартирном доме в Красноярске в ночь с 21 на 22 февраля.
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
В декабре 2019 года звезда начала тускнеть. Блеск составляет всего лишь 36%. Однако изменение яркости происходит не впервые.
Здоровье
Петербуржцев просят ответить на вопросы: "Что мы знаем о раке и почему боимся его?"
Узнать, что думают россияне о раке, каким мифам верят, решили в Ассоциации медицинских сестер и благотворительном фонде AdVita.
Происшествия
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Общество
Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Гаджеты
Samsung серьёзно расширяет выпуск чипов с использованием сканеров EUV
Компания Samsung первой начала использовать сканеры диапазона EUV для выпуска полупроводников, что произошло ещё осенью 2018 года.
Происшествия
В ДТП под Новосибирском погибли двое взрослых и двое детей
В результате ДТП на месте погибли водитель и двое детей, ехавших в Opel Astra.
Общество
Бывшую помощницу вице-премьера Алексееву обвиняют в получении взяток
Бывшая помощница зампреда правительства Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток в виде путевок на сумму 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Футбол
Владельцу «ПСЖ» предъявили обвинения по делу о правах на трансляцию ЧМ
Генеральный прокурор Швейцарии объявил, что владельцу «ПСЖ» и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу по продаже прав на трансляцию чемпионата мира.
Политика
Спецслужбы США не нашли фактов вмешательства России в американские выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобные теории о вмешательстве России в выборы будут появляться чаще в связи с приближением даты американских выборов.
Футбол
В России закрылось трансферное окно
Сегодня в полночь в чемпионате России закрылось зимнее трансферное окно.
Политика
Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса из-за конфликта в Идлибе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооружённое противостояние в сирийской провинции Идлиб может привести к новому миграционному кризису в Европе.
Происшествия
Совершивший падение в Магадане самолет принадлежит частной компании
По предварительной информации самолет принадлежит частной компании, которая работает на территории Среднеканского городского округа, об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в Управлении информационной политики Правительства Магаданской области.
Спорт
Большунов назвал чушью обвинения в помощи снегохода
Лыжники Иверсен и Нортуг заявили, что россиянин победил только из-за помощи снегохода, который следовал параллельно его курсу, закрывая от бокового ветра.
Религия
Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Авто
Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач
Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,72 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 63,72 рубля.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
Компания Toyota до конца 2020 года оснастит все свои автомобили, предназначенные для российского рынка, уникальным противоугонным идентификатором.
Здоровье
Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.