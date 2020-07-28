Финансы
РБКИндекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов впервые с конца февраля
Индекс Московской биржи вырос на 0,29%, до 2893,19 пункта по состоянию на 10:46 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе сессии составило 2907,03 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,05% — до 1266,74 пункта.
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Общество
Журналистку Фельгенгауэр оштрафовали на 18 тыс.руб. за пикет в поддержку Азара
Интерфакс - Россия 06:45
Футбол
«Урал» официально утвердил Матвеева в должности главного тренера
Официальный сайт «Урала» сообщил о назначении Юрия Матвеева на должность главного тренера.
Советский спорт 07:19
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Игры
Injustice 3 могут анонсировать в ближайшее время
В своё время Тейлор выступил автором комиксов по мотивам Injustice: Gods Among Us и Injustice 2, которые были приквелами к файтингам.
Игромания.ру 07:09
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Армия и оружие
Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения
В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, анонсирующий истребитель шестого поколения, который будет принят на вооружение британскими ВВС.
Discover24 вчера в 02:29
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Общество
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.
Российская газета 04:00
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Генпрокуратура предъявила семье экс-сенатора Рауфа Арашукова гражданский иск об изъятии в пользу государства имущества почти на 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:11
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Футбол
Крыховяк опубликовал фото с отдыха на Камчатке
ProstoProSport вчера в 04:24
Политика
Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
Деловое.ТВ вчера в 12:55
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Здоровье
Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация
Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
Происшествия
В Татарстане суд арестовал замглавы МЧС по делу о мошенничестве
Верховный суд Татарстана во вторник в результате апелляционного рассмотрения заключил под стражу заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина, подозреваемого в мошенничестве, которого ранее суд первой инстанции отпустил под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 07:39
Общество
Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к коронавирусу
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20—25% пациентов, сообщили интернет-порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
RT на русском 07:08
Автоспорт
Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнилось два месяца
Подписчики подчеркнули, что молодая мама выглядит потрясающе, а само фото приурочено к тому, что наследнику пары исполнилось два месяца.
Дни24 03:32
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Политика
Украина и Польша намерены препятствовать запуску «Северного потока-2»
Украина и Польша будут предпринимать совместные шаги, чтобы помешать реализации «Северного потока-2», говорится в сообщении МИД Украины.
Коммерсантъ вчера в 19:31
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Политика
Кремль ответил на предложение Киева вернуть российских военных в СЦКК
В Кремле прокомментировали предложение Киева о возвращении российских военных в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.
ИА Новороссия 07:29
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Футбол
Тренер «Чертаново» Осинькин возглавил «Крылья Советов»
Коммерсантъ 04:10