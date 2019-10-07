Финансы
Банки.руФондовые торги в России открылись в плюсе
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,22% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 698,51 пункта. Индекс РТС вырос на 0,29% до отметки 1 315,47.
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