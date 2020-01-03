Экономика
КоммерсантъТорги на Московской бирже начались с нового максимума
Первые торги на Московской бирже начались с установления нового рекорда. Рублевый индекс биржи к 12:00 достиг отметки 3085,57 пункта, обновив прежний исторический максимум, установленный 30 декабря прошлого года. Рост превысил 1,2% по сравнению с закрытием последних торгов 2019 года.
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Общество
Названа лучшая диета в 2020 году
На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Хоккей
Сборная Швеции по хоккею считает, что её должны все бояться
Как писал NEWS.ru, главный тренер сборной Швеции на молодёжном чемпионате мира по хоккею Томас Монтен заявил, что его подопечные должны опасаться сборной России.
Общество
Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Армия и оружие
В Минобороны России прокомментировали гибель генерала Сулеймани
В Минобороны России, комментируя гибель иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке, заявили, что недальновидные шаги американской стороны способны привести к резкой эскалации обстановки в регионе.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Происшествия
В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных
СК после публикации с избиением заключенных в Кузбассе возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками колонии, сообщает пресс-служба ведомства по Кемеровской области.
Спорт
В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин
Политика
В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
Энергетика
Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
Происшествия
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли четыре человека
Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в городском округе Подольск в Московской области.
Общество
Вильфанд: 2019 год стал самым теплым в Москве за последние 140 лет
Ушедший 2019 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений с 1877 года, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Происшествия
Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге
Энергетика
Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
Хоккей
Торпедо — Трактор 1:3 (1-й перерыв)
Клуб из Челябинска за восемь минут забросил три шайбы и получил большой штраф. Уже на 20-й секунде гол забил Лукаш Седлак.
Происшествия
Поездка по городу на такси обошлась россиянину в 649 тысяч рублей
В общей сложности поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей.
Происшествия
Девушку-таксиста порезали ножом в Волгограде
Музыка
«Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии
Общество
Голландия официально прекратила существование
С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Политика
Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Авто
В 2020 году появится новая генерация Mitsubishi Outlander
Кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения будет представлен во второй половине 2020 года.
Происшествия
Прокуратура завершила расследование дела о драке Ляшко и Геруса
Бориспольская прокуратура завершила досудебное расследование по делу о драке лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.