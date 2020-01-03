Первые торги на Московской бирже начались с установления нового рекорда. Рублевый индекс биржи к 12:00 достиг отметки 3085,57 пункта, обновив прежний исторический максимум, установленный 30 декабря прошлого года. Рост превысил 1,2% по сравнению с закрытием последних торгов 2019 года.

Торги на Московской бирже начались с нового максимума

Общество Названа лучшая диета в 2020 году На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

Общество Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Армия и оружие В Минобороны России прокомментировали гибель генерала Сулеймани В Минобороны России, комментируя гибель иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке, заявили, что недальновидные шаги американской стороны способны привести к резкой эскалации обстановки в регионе.

Происшествия В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных СК после публикации с избиением заключенных в Кузбассе возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками колонии, сообщает пресс-служба ведомства по Кемеровской области.

Хоккей Торпедо — Трактор 1:3 (1-й перерыв) Клуб из Челябинска за восемь минут забросил три шайбы и получил большой штраф. Уже на 20-й секунде гол забил Лукаш Седлак.

Общество Голландия официально прекратила существование С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».

Общество Синоптики предсказали аномальную погоду в январе В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".